La cantidad de dinero que pedía Kiko Rivera por asistir al 'Deluxe' y la dirección no consintió

Nunca con los tapos sucios voy a ganar tanta pasta. Esto debío pensar Kiko Rivera cuando le propusieron asistir al programa 'Deluxe'. Como el Scrooge McDuck, el personaje de ficción de historietas y animaciones creado por el artista Carl Barks, más conocido como el tío Gilito, a Kiko se le puso el símbolo del euro en los ojos, al menos era lo que pretendía.

Se trataba de una excluvisa al parecer en excluvisa en el Sábado Deluxe, pero eso tendrá que esperar, al menos hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo económico, porque la cifra que puso sobre la mesa el DJ fue desorbitada. La entrevista iría dirida a los últimos problemas surgidos en la familia Pantoja, y aquí todo vale. Según Belén Esteban en Sávame, la cifra que había pedido Kiko "es de 60.000 euros".









Las cinco cifras ha sido la razón por la que deste Teleción, se ha negado a que Kilo asista como invitado al programa. Aún así, el DJ no ha dudado de publicar en sus redes sociales que estaba muy molesto porque no se habían puesto en contacto con él, ni desde la cadena televisita ni desde la productora, para que asistiera al plató de 'Deluxe'.

Belén Esteban ha asegurado que "me parece muy bien lo que Kiko pide siempre que se lo den, pero si la producción no la acepta que no diga dejadme deamar cuanto tú quieres venir por un precio", haciendo alusión a los 60.000 euros.

Aquí todo vale y mientras la audiencia marquen los números, los protagonistas podrán pedir las cantidades que deseen, aunque sean cifras que ningún trabajador ganará ni en dos años de trabajo. Pero así está la sociedad, lo único que vale son los números aunque el contenido no merezca la pena.









Por otro lado, Kiko ha opinado sobre Antena 3 respondiendo sin pelos en la lengua. "Pues sí veo Antena 3, que quieres que te diga. La verdad es que me mola mucho Antena 3. A mí si me mola Antena 3, no sé a ti, pero a mí si me mola. Lo veo muchísimo. Veo los programas que hay: 'Tu cara me suena', el 'Mask' este de las máscaras. Mola mucho".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rápidamente, el vídeo ha circulado por las redes sociales, donde muchos seguidores se han preguntado si estas declaraciones estaban enmarcadas en una especie de indirecta a Mediaset, justo horas después de que el hijo de Isabel Pantoja cargase duramente contra el programa 'Socialité', presentado por María Patiño.





Kiko Rivera comentando que le gusta mucho Antena 3 para “fastidiar” a Mediaset.



En x semanas le vemos en el Deluxe. Tiempo al tiempo. pic.twitter.com/QWEHV3CfS6 — M ?? (@casasola_89) October 17, 2021





En los últimos meses, Kiko Rivera ha sido protagonista importante de la crónica rosa comentada y analizada en los diferentes espacios de Telecinco. Antes de todo el fenómeno provocado por la serie basada en Rocío Carrasco, fue el propio Kiko Rivera el que quiso protagonizar un programa propio en el que contar todos los detalles que había derivado en la mala relación que mantiene con su madre, 'Isabel Pantoja'.

En 'Cantora: la herencia envenenada', Kiko Rivera se sentó en más de una ocasión con Jorge Javier Vázquez para explicar qué ocurrió en la conocida finca: donde descubrió una habitación con todos los enseres de Paquirri, bienes respecto a los que Isabel Pantoja había denunciado su robo. Este hecho y la aparición de otros papeles relacionados con la herencia del diestro crearon un cisma en la relación familiar del clan Pantoja.

Además, no solo Kiko Rivera es protagonista en muchos ocasiones en la programación de Telecinco. También su mujer, Irene Rosales, ocupa un papel determinante en la actualidad de la cadena. Ahora menor tras su salida de 'Viva la vida', aunque siempre han sonado rumores respecto a que su vuelta puede estar cerca.