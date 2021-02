Canales Rivera debuta como presentador en 'Sálvame Limón': “¿Esperabais verme de presentador? Yo tampoco”

'Sálvame' es uno de los principales programas de la parrilla de Telecinco y una vez más, el espacio televisivo ha sorprendendido a sus telespectadores con un nuevo cambio. Y es que el espacio ha comenzado su primer tramo con un nuevo presentador, el torero y sobrino de Paquirri, José Antonio Canales Rivera.

Este espacio de Mediaset suele estar presentado por Jorge Javier Vázquez, aunque a veces cuenta con otros presentadores como Paz Padilla, Carlota Corredera o el exconcursante de Gran Hermano, Kiko Hernández. Sin embargo, ayer el diestro debutaba al frente de la primera parte de este espacio.

"¿Esperabais verme de presentador? Yo tampoco”

Con un look renovado, americana y camisa, José Antonio Canales Rivera entraba al plató de ‘Sálvame' donde se ponía a los mandos del programa: “¿Me esperabais ver de presentador? Yo tampoco”.

Canales Rivera se ha estrenado como presentador de @salvameoficial ��: "La voz no te sale del cuerpo" https://t.co/AjJegggRIB — Telecinco (@telecincoes) February 10, 2021

“Muy buenas tardes, se lo dedico a mi tío porque para mí es algo novedoso ¡Va por ti, tío José!”, dedicaba el nuevo presentador a Riverita y hacía un largo sumario avanzando los contenidos del programa, algunos de ellos que le tocan de cerca como el relacionado con Isabel Pantoja. “¡Bravo! ¡Olé!”, gritaban todos sus compañeros tras escucharle.

"Lo has hecho genial. No es un cumplido, es una realidad", le decía Rafa Mora en el momento en que Canales Rivera le ha presentado. Pero estaba como un flan, algo que no ha pasado desapercibido para María Patiño, quien le ha preguntado por sus sensaciones.

"Llevo 25 minutos temblando. Las piernas las tengo que me ha dicho el director que me levante y prefiero estar sentado", admitía el torero arrancando las carcajadas de sus compañeros.

Se trata de un gran paso para Canales Rivera, que volvía a los platós de televisión como contertulio ante la guerra abierta que iniciaba su primo, Kiko Rivera, contra su madre, la tonadillera Isabel Pantoja, sobre la herencia de su tío Paquirri. Concretamente, su primera intervención fue en el especial de Mediaset "Cantora: la herencia envenenada".

El alto peaje de Canales Rivera por volver a televisión

El regreso de Canales Rivera a Mediaset no ha sido precisamente un camino de rosas. Y es que el diestro ha tenido que pagar un alto peaje por su vuelta a los platós. Y es que la vida del primo de Kiko Rivera ha tomado más relevancia que el propio conflicto por la herencia de Paquirri.

Y es que en diciembre, una joven modelo llamada Cynthia Martínez destapó que había tenido una supuesta relación con el diestro y, como consecuencia, una infidelidad del miembro del clan Rivera a su entonces novia, Isabel Márquez de Prada, con la que finalmente ha finalizado su relación.

Además, la pérdida de su tío Riverita ha sido un duro golpe para Canales, ya que mantenía con él una estrecha relación que se habría debilitado por sus estancias en Madrid para participar en televisión.

