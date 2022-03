Bertín Osborne hace una broma y la vuelve a liar en redes sociales: lo acusan de homófobo

Este sábado regresa a la pequeña pantalla 'Mi casa es la tuya' y lo hace en las noches de la cadena Telecinco. Tras ciertos cambios en el formato vuelve y lo hace abriendo la casa donde reside Carmen Borrego.

En esta ocasión Bertín Osborne llega a casa de su anfitriona, y cómo no, lo recibe con una cara de gran felicidad. En el momento de pisan la entrada de la vivienda, Bertín contó el chascarrillo que tuvo con una vecina: "Se ha chocado conmigo tu vecina y me dice: "¿Pero tú que haces aquí?". Y le digo: "Pues a hacer una visita". Se me ocurre preguntarle: "¿Y usted?". A lo que me contesta: "Pues yo vivo aquí"". Ambos se rieron de la anécdota, fue el comienzo de esta entrega.





El presentador tira de sentido del humor para quitarle importancia a su problema en el ojo ?? #MiCasaLasCamposhttps://t.co/XZ8Ei13jQV — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 13, 2022





Cuando Carmen invita a pasar al presentador a su casa, lo acompaña hasta el comedor donde tomaron asiento. Borrego se da cuenta que Bertín le ocurre algo en el ojo, y no pudo remediar preguntarle: "¿Qué te he pasado en el ojo?". Bertín ríe y le dice: "Tengo un orzuelo en el ojo". Pero antes de quedarse callado suelta: "Dile a tu marido que si ve que le guiño el ojo es por esto. No vaya a pensar mal". Carmen ríe al comentario jocoso.





Carmen Borrego aclara qué ha pasado con los premios de su madre ?? #MiCasaLasCamposhttps://t.co/0q6F1mLuZu — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 13, 2022





Lo que puede resultar un comentario inofensivo hoy en día es la chispa para incendiar cualquier red social o chascarrillo en cualquier grupo. Este comentario en la entrevista no pasó desapercibido en las redes sociales al considerarlo como desafortunado y además homófobos.

LOS ZASCAS A BERTÍN





No es la primera vez que Bertín Osborne recibe una respuesta a modo de "zasca" por parte de las redes sociales, donde en otras ocasiones han querido hacerle ver sin éxito alguno, lo confundido que está con el feminimo.

La entrevista realizada en 1985 sigue pesando sobre los hombres del andaluz quien reconocía al entrevistador que "había pegado a mujeres relacionándolo con el maltrato y con la violencia de género".









Tanto Esperanza Aguirre como Arévalo, ambos amigos de Bertín, han salido más de una vez a defenderlo ante la avalancha de críticas que incluso se vio forzado a grabar otro video declarando que la persona a la que pegó fue su hija cuenra era pequeña, solo una vez y un acto del que no se siente orgulloso.

¿A quién no le han dado un cachete en el culo cuando era pequeño para corregir alguna conducta repetitiva? Te lo advertín en varias ocasiones y a la tercera podía llegar ese cachete que no te provocaba daño alguno. Solo se convertían en una llamada de atención y se convertía en el mejor jarabe para no volver hacerlo. Y aquí estamos, sin traumas alguno y siendo personas de bien. Una cosa es ese cachete de atención de manera aislada y ante algún acto que no procede y otro bien distinto el maltrato. Pero es la sociedad en la que nos hemos convertido. Cualquier comentario fuera de contexto es utilizado para atizar, porque son muchos los que están aburridos.