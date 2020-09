Bertín Osborne desvela las preguntas de las hijas de Ponce a Cuevas: "¿Por qué papá no nos lleva a la playa?"

Era difícil pensar, que pese a su prudencia,Paloma Cuevas iba a ser una de las protagonistas de la crónica rosa de este verano. Su divorcio con el torero Enrique Ponce tras 24 años de matrimonio, y la relación de este con Ana Soria, una estudiante de derecho de solo 20 años, han colocado a la empresaria cordobesa en el foco mediático.



Sin embargo, fiel a su estilo, Cuevas ha intentado apartarse y proteger a las hijas que ella y Ponce tienen en común, Paloma y Bianca.

De lo que siempre ha gozado la empresaria es del favor y apoyo de sus amigos más incondicionales y de miles de personas que han estado a su lado durante estas semanas, como Bertín Osborne y su mujer Fabiola.



En su nuevo programa en Canal Sur, el presentador ya mandó un claro mensaje a Ponce: "No puedes humillar a una mujer que lleva más de veinte años contigo. Además, tenéis dos hijas en común. No puedes saltar a la torera la relación que habéis tenido. Ella ha aguantado tus cornamentas, tus marrones y tus malos ratos". Ahora, Bertín habría desvelado la dura pregunta que las hijas del diestro habrían realizado a su madre:" ¿Por qué papá no nos lleva a la playa?".



Mientras tanto, Paloma ya ha mostrado publicamente sus intenciones de continuar con su vida, disfrutando de sus hijas. 'El otoño-invierno nos espera con una de las cosas que más nos gusta hacer: esquiar juntas!!❤️❤️❤️' publicaba la empresaria en Instagram junto a varias imágenes con las pequeñas.

Continúan los trámites de divorcio

Enrique Ponce y Paloma Cuevas siguen con los trámites de divorcio, no obstante ha habido importantes novedades. Mientras la empresaria ya ha estampado su firma, el torero se resiste a hacerlo.

El divorcio está actualmente parado a la espera de la rúbrica. El periodista Jesús Manuel Ruiz explicaba que esta medida era tomada por algunos matrimonios que optaban por quedarse «en la separación judicial», que es el paso previo al divorcio.

De este modo, según se relató, la expareja, en caso de querer volver en un futuro, no tendría que contraer matrimonio de nuevo, una hipótesis que es compatible con decisión de Paloma de no facilitar la nulidad eclesiástica.

Según publica 'Jaleos', ha hablado con un amigo del torero, quien se limita a argumentar el alto nivel de trabajo de Enrique: "No ha parado y no ha tenido hueco".

Enrique y Ana se mudan a Madrid

Según diversas informaciones, Enrique Ponce y su pareja, la almeriense Ana Soria, estarían buscando piso para mudarse al centro de la capital. Ana está a punto de iniciar su curso de cuarto de Derecho con la Universidad a distancia de Madrid, cuya identidad aún se desconoce.

De momento, la pareja sigue mostrando al público su amor, como se puede apreciar en los comentarios la última imagen de la joven en Instagram.

También te puede interesar: