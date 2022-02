El aviso de Mark Zuckerberg a los usuarios de Facebook e Instagram: cuidado con las capturas de pantalla

Como usuarios estamos sometidos cada mes a distintas actualizaciones de los diversos sistemas operativos o bien de las aplicaciones que solemos tener descargada en nuestros dispositivos móviles. Es el caso de Facebook Messenger que avisa de sus nuevas actualizaciones, como siempre, para ofrecer mayor seguridad y en este caso privacidad en nuestras conversaciones.

Pero Mark Zuckerberg, CEO de Meta y fundador de Facebook, ha querido ser muy claro y ha lanzado una advertencia a los usuarios de Messenger. Ahora debemos tener cuidad si pretendemos hacer una captura de pantalla de un mensaje configurado para desaparecer.





Facebook Messenger está publicando sus nuevas actualizaciones y en ellas se incluyen el cifrado de extremo a extremo, con el fin de aumentar la privacidad de las conversaciones, de esta manera garantiza que solo el usuario y la persona a la que está enviando el mensaje pueda verlo.

También esta última actualización permite a todos los usuarios a configurar sus propis mensajes para que puedan desaparecer pasados un tiempo después de su publicación, algo que ya presentan otras aplicaciones de mensajería instantanea.









Además han añadido GIFs, pegatinas y reacciones a los chats encriptados en los mensajes como se puede apreciar en este enlace.

Facebook Messenger está publicando sus nuevas actualizaciones y en ellas se incluyen el cifrado de extremo a extremo, ha publicado Zuckerberg en su perfil de Facebook.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





SOBRE LOS SERVICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA





También nos hacemos eco de lo que contábamos hace unos días, porque la matriz de Facebook, Meta, ha asegurado que no podrá seguir ofreciendo servicios como sus redes sociales Facebook e Instagram en la Unión Europea si las normativas comunitarias siguen sin permitirle en el futuro transferir datos de sus usuarios europeos a Estados Unidos, aunque ha puntualizado que no tiene planes para retirarse del continente.

Así lo ha denunciado la empresa estadounidense en un informe presentado a la Comisión de Seguridad e Intercambios de Estados Unidos, en el que ha abordado la problemática a la que se enfrenta su negocio de publicidad a nivel internacional.

En el caso de la Unión Europea, en julio de 2020, una sentencia de Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anuló la normativa 'Privacy Shield', que regulaba hasta el momento la transferencia de datos de usuarios entre países.

Con ello, entró en vigor en este aspecto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario, en marcha desde 2018 y que prohíbe a las empresas procesar los datos de los ciudadanos europeos fuera de la UE.













"Si no podemos transferir datos entre países y regiones en los que operamos, o si tenemos restricciones para compartir datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para brindar nuestros servicios, la forma en que brindamos nuestros servicios o nuestra capacidad para orientar los anuncios", como ha advertido Meta ahora en el informe.

La compañía de Mark Zuckerberg confía en poder llegar a un nuevo acuerdo con las instituciones comunitarias en este año 2022 con el que la transferencia de datos entre ambas partes vuelva a ser legal. En caso negativo, ha amenazado con un cierre de algunos de sus servicios más populares.

"Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [Cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa", ha alertado Meta.

No obstante, la compañía ha reconocido que esta medida sería contraria a sus propios intereses, y que "afectaría material y adversamente" a su negocio, su situación financiera y sus resultados de operaciones.