El aviso del doctor Carballo tras las palabras de Díaz Ayuso: “Lo paga”

La quinta ola de la pandemia esta teniendo un notable aumento de los contagios, aunque en la mayoría de los casos, gracias a la vacunación, los síntomas son leves y están provocando un descenso de la mortalidad. Al igual que en el resto de España, los niveles de contagio también están subiendo en la Comunidad de Madrid, especialmente, en las últimas semanas.

La incidencia supera los 500 casos y Sanidad notifica 27.688 contagios en las últimas 24 horas





A pesar de que la situación sanitaria en la capital está por debajo de la media nacional, la comunidad tiene una incidencia acumulada de 295 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Sin embargo y a pesar de esta tendencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado, de momento, tomar nuevas medidas o aumentar las restricciones, durante una intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial tomar más medidas.

“No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid. Por ahora estar atentos, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer ahora es no seguir afectando más al comercio y a la hostelería mientras no sea necesario”, aseguró la dirigente regional.

Díaz Ayuso también ha señalado que lo que deben continuar haciendo es fomentar las campañas de concienciación en los más jóvenes y seguir vacunando para tratar de frenar la quinta ola.

Unas palabras que no han gustado al médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor César Carballo, quién se ha mostrado muy crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A través de su cuenta de Twitter, el urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal ha hecho una advertencia a Isabel Díaz Ayuso. “Cuidado, el que se confía lo paga. Nos pasó lo mismo el año pasado, nos confiamos en los meses de verano, y acabamos liderando malos datos”, ha asegurado el doctor.

Cuidado, el q se confía lo paga,nos pasó lo mismo el año pasado,nos confiamos en los meses de verano, y acabamos liderando malos datos.

Alianza CAM-ocio nocturno-farmacias para liderar estrategia de digitalización de accesos y control epidemiológico.







Además, el doctor Carballo ha pedido que se haga una alianza entre la Comunidad de Madrid, el ocio nocturno y las farmacias para “liderar la estrategia de digitalización de accesos y de control epidemiológico”. El médico ha vuelto a insistir en la necesidad de que las farmacias puedan vender test rápidos y se exijan en las discotecas para obtener una mejor trazabilidad de los contagios entre jóvenes.

Por fin una medida que hemos pedido desde hace meses y que puede ayudar a detectar muchos casos. Lo ideal hubiese sido desarrollar una estrategia nacional de test asociada a la liberalización de estos ,pero eso ya es pedir demasiado...





Sin embargo, Carballo ha criticado que el acceso a los test no sea gratuito y la falta de estrategia por parte del Ministerio de Sanidad: "para ser realmente accesibles no deberían ser más caros de 4-5 euros, pero una vez se liberalicen ya verá como bajan los precios. Y falta una verdadera apuesta del país por los test, regalando test cada mes a las familias como hacen en otros países."





