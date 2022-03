Así puedes sacar dinero en efectivo sin pasar por el cajero

La tecnología avanza y cada vez menos personas salen a la calle con dinero en efectivo por la comodidad con la que ya se puede pagar con tarjeta: a través del teléfono o de tu propio reloj es posible. Este método ha crecido considerablemente desde la irrupción de la pandemia, a nadie le gustaba pensar que el billete que sostenía en sus manos había pasado por otras tantas en una época en la que, especialmente las manos, eran foco de contagio. Los nuevos medios digitales permiten no usar la tarjeta física y pagar en los establecimientos con el teléfono móvil o un reloj inteligente.

No obstante, al dinero en efectivo aún le queda un largo recorrido. De hecho, según los últimos datos del Banco Central Europeo, los pagos en efectivo suponen el 82% de todos los registrados y el 66% del volumen de las transacciones en España. Y es que son muchos los usuarios que siguen apostando por él, siempre encontrarás a esa persona que siempre lleva algo suelto en la cartera "por si las moscas" o que prefiere pagar en efectivo porque así lo ha hecho toda su vida, sobre todo cuando se trata de personas mayores.

En la mayor parte de establecimientos se puede pagar con tarjeta. Sin embargo, existen algunos en los que no se permite, todavía, o que tienen un límite para ello. Por eso siempre se recomienda llevar algo de dinero en efectivo y ahorrarnos más de un disgusto ¿Qué pasa si no tenemos y tampoco disponemos de un cajero de nuestra entidad cerca? Para tener dinero en metálico, hay que pasar por un cajero. Sin embargo, no tiene por qué ser siempre así. Se puede obtener el dinero en efectivo sin tener que pasar por un cajero o por un banco. Para ello, existe la opción del 'cashback'. Este nuevo método consiste en ir a un establecimiento, como una tienda, supermercado o gasolinera y pedir que saquen dinero. De este modo, en el momento del pago hay que pedir que se sume el dinero para que lo entreguen y posteriormente pagar con tarjeta.

¿Cuándo desaparecerá el dinero en efectivo?

Hoy en día estamos más que acostumbrados a enviar y recibir dinero a través de aplicaciones móviles, sobre todo con la revolución de Bizum. Casi la mitad de las empresas españolas cree que los billetes y las monedas desaparecerán antes de 2030 a pesar de que el 90% sigue utilizando el dinero en efectivo y lleva de media 50 euros en la cartera. El dinero electrónico se ha generalizado y cada vez es más habitual pagar un café o una barra de pan mediante la tarjeta de crédito o algún que otro sistema de pago contactless. El límite mínimo para pagar con tarjeta está desapareciendo progresivamente.

Según algunos estudios, los europeos sienten más apego al dinero físico por norma general, mientras que los países asiáticos tienen más a usar métodos de pago alternativos.

La UE relaciona el pago en efectivo con el ejercicio de derechos fundamentales



En el caso de España, no en todas las comunidades autónomas se tiene la misma percepción de la posible desaparición del dinero físico, todo depende, también, de la capacidad para acceder al dinero en efectivo y del número de sucursales bancarias en el territorio. Entorno al 70% de las empresas de Murcia consideran que el dinero en efectivo nunca llegará a desaparecer mientras que un 52% de las empresas de la comunidad de Madrid mantiene la creencia de que el dinero físico se desaparecerá del mapa en menos de diez años.





