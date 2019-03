Antonio Díaz: “como no cojamos el tren no lo vamos a coger ya en muchísimos años”

En el momento donde se debate distintos procesos para fomentar el empleo del ferrocarril como medio de transporte preferente en los desplazamientos continentales e intercontinentales de mercancías, se celebra el próximo martes 19 de marzo, el encuentro "Córdoba coge el tren", organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec). Para el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz, "nunca es tarde si la dicha es buena", aunque llegamos algo fuera de tiempo. Para Díaz los tiempos en Córdoba se alargan demasiado, y se convierten en interminables adelantándose otras provincias en esta carrera de fondo para captar nuevas empresas, algo de lo que Córdoba no puede presumir.

El 4 de marzo se presentaba en el Palacio de Congresos la estrategia logística y la marca logística Córdoba por parte de CECO, algo que a su presidente le hubiera gustado llevarlo a cabo mucho antes, pero tras el número de solicitudes para adelantarlo en el calendario la presentación decía Díaz, "ha llegado cuando se han alineado las estrellas". Antonio Díaz asegura "la logística es ese aceite fino que lo cala todo, y lo digo muchas veces, se ha focalizado en el transporte de mercancías por ferrocarril, que es absolutamente fundamental, pero como no cojamos el tren no lo vamos a coger ya en muchísimos años".

Sobre el aeropuerto de Córdoba, coincide con el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, de que ahora es tiempo de sacarle rentabilidad al aeropuerto. De nuevo ha salido a relucir los tiempo, porque Aena presentó el acto de constitución de la mesa del aeropuerto el pasado 5 de octubre, y hasta el 5 de marzo no se ha constituido los grupos de trabajo donde se pondrán en marcha las acciones para intentar fomentar la actividad aeroportuaria. Díaz se pregunta "qué ha pasado durante todo esos meses", afirmando que "los que tienen capacidad para programar vuelos desde Córdoba son las distintas compañías aéreas privadas".

Sobre las empresas que finalmente no han apostado por Córdoba como Amazon, Díaz afirma que "no podemos tener solo parcelas de 5.000 metros cuadrados cuando pueden existir algunas empresas que necesitan 100.000, todo eso hay que tenerlo preparado, no digo urbanizado, pero sí preparado". El caso de Dos Hermanas, que finalmente acogerá a esta empresa, según Díaz "el suelo lo tenían medio preparado y por eso se ha llevado una gran empresa que va a generar mucha economía y desarrollo".

También se ha centrado en hablar de las obras pendientes en Córdoba y que pueden ayudar a fomentar la actividad empresarial, y sobre el retraso de la segunda fase del Palacio de Congresos. Sin dejar atrás la labor que se está realizando en la provincia, como es el caso de La Carlota que está luchando por hacerse un hueco como centro logístico y donde empresas que podrían estar en la capital, han decidido finalmente esta localización para su actividad empresarial.