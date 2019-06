Un año de mentiras

La mentira se puede morder, degustar y hasta saborear. Es como un chicle que, sin embargo y a la larga, cuando quieres jugar con él estirándolo se rompe. El Córdoba ha vivido de la mentira y la manipulación durante muchos meses. Tantos que cuando quisieron apelar al patriotismo -"el último refugio de los canallas" según James Boswell- ya no había nada más que salvar que el propio orgullo. Y ni eso.

A la prensa de Córdoba se le dijo en junio que la pretemporada iba a ser en Panamá; que iban a llegar unos fabulosos ingresos por un jugador saudí; que no había motivos para preocuparse porque la "manía" que Tebas le tenía al club era pasajero y que, una vez puesto en su sitio las cosas y despedido Oliver, iban a vestir de blanquiverde Rubén Castro, Jorge Molina, Charles... y hasta Kieszek y Edu Ramos, que no tuvieron nunca ni la más mínima posibilidad de seguir.

En resumen, en julio de 2018 todo aquel que osara discutir el discurso oficial era un desestabilizador y un mal cordobesista.

Los meses y el tiempo, ese del que siempre presumía el presidente del Córdoba de manejar tan bien como el karma, han ido retirando caretas y deshaciendo azucarillos.

La empresa Córdoba C.F. S.A.D.apenas ha podido cumplir con sus futbolistas profesionales con normalidad en agosto. Retrasos en los pagos de las nóminas que fueron casi dramáticos para algunos empleados que incluso tuvieron que recurrir a cáritas para alimentarse. Para colmo, los recortes -que naturalmente no llegaron a la cúpula de la entidad por mucho que quisieran sacar pecho por ello- han provocado despidos entre esos fieles servidores no a León sino al escudo. Incluso alguno de esos despedidos está sintiendo ahora la presión del propietario del Córdoba a la hora de encontrar un nuevo trabajo. Un claro ejemplo de mal gestor y de peor persona.

León ha sido el principal culpable de esta temporada de pesadilla. No el único. En la dirección deportiva ni Rafael Berges -si es que alguna vez tuvo algún peso- ni Alfredo García Amado desde su extraña llegada impuesta por la Liga fueron capaces de reforzar una plantilla que no paraba de cuestionarse sobre si alguna vez le dirían una verdad.

Cuatro entrenadores ha tenido este Córdoba descendido. Francisco vio el percal e hizo las maletas casi sin haberlas deshecho. Fue catalogado de cobarde, claro, porque el proyecto era para valientes. Más bien para locos. Sandoval, repudiado y calumniado, aceptó el banquillo y fue el que dejó peores números (aunque insuficientes). Curro Torres trató de imponer un estilo de juego inadecuado para un grupo de futbolistas escasos de tensión competitiva y no sobrados de talento y fracasó. Para rematar el año, Rafa Navarro asumió el marrón para convertirse en otro escudo más del presidente del club.

La plantilla tampoco tiene excusa. 79 goles encajados, a casi dos por encuentro, un registro histórico, para apenas haber conseguido seis victorias sobre el terreno de juego. El peor equipo de la categoría. El menos profesional, por mucho que algunos se escuden en los impagos. Salvo contadas excepciones, el puñado de jugadores del Córdoba han demostrado estar más preocupado en dedicarle goles a sus representantes (los goles que en realidad le han metido al propio Córdoba) que en obrar el milagro de la permanencia.

En suma, dolor y miseria. Menos de dos mil personas despidieron el año en El Arcángel. Que vuelvan las ganas de fútbol es el primer reto de una institución mal dirigida por costumbre y pésimamente gestionada en los últimos tiempos. No será sencillo.

