Alfonso Serrano: "ha sido la pretemporada más difícil en mis veinte años de profesional"

Alfonso Serrano, Director Deportivo del Córdoba, compareció hoy en rueda de prensa para, tras las presentaciones de Owusu y Gabriel Novaes, aclarar la confección de la plantilla en estos términos: “el técnico prácticamente siempre está jugando con 5 atrás. Están todas las posiciones dobladas, cada uno con sus características en defensa. En la portería está muy bien cubierta con Becerra y Edu. Mezclamos la experiencia y la juventud con proyección. En el centro del campo tenemos también variedad. Palo es mixto, box to box, con trabajo y llegada. También está Flores y Cuevas, que no hay que decir mucho de su calidad. Por derecha Zelu y Sebas Moyano. Arriba más finalizadores de área con Gabriel y Ortuño y Owusu más de velocidad y espacio”.

Reconoció sobre su labor estos meses, sincero, que “llevo 20 años en esto y ha sido el año más complicado, por eso quería agradecer a la gente del club. No hay que buscar excusas, hay que aceptar todo como viene, estando con el equipo. Veo muy bien al vestuario, con mucha implicación. Con la ayuda de la afición vamos a conseguir el objetivo. No va a ser fácil, cuesta acoplar todos los fichajes y que cojan las ideas del míster, va a ser largo pero estoy convencido que haremos un gran año”.

Insistió en que ha trabajado en sintonía con el cuerpo técnico: “en los clubes no ficha ni el director deportivo ni el entrenador, ficha el Córdoba. Unas veces tiene él más poder de decisión, otras veces nosotros. Para mi es mucho más sencillo que el técnico conozca al futbolista. No creo que fiche Alfonso Serrano ni Enrique Martín, si no el Córdoba, no hay que singularizar en ese aspecto”.

“Hemos pasado momentos malos pero hay que tirar para adelante. Este club te atrapa, la verdad que estamos muy contentos en todos los aspectos. Nunca he pensado en marcharme. Hemos pasado momentos muy críticos pero de todo se sale”.

Y sobre la imagen del equipo durante las dos primeras semanas de competición, expuso que “no me ha gustado mucho. Es pronto para valorarlo pero tenemos bastante más potencial de lo que hemos demostrado. Enrique Martín tiene mucho trabajo por delante de acoplar a los jugadores. Lo único importante es ganar, siempre es más fácil haciéndolo jugando bien pero a partir de ahí tenemos mucho margen de mejora”.