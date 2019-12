Alcalde y Consejero Delegado, satisfechos tras su reunión por el futuro del Córdoba C.F.

Javier González Calvo, consejero delegado de Infinity en el Córdoba CF, junto a sus consejeros Adrián Fernández Romero y Jesús Coca, se han reunido hoy con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para abordar la situación de las infraestructuras de la entidad cordobesista, especialmente el estadio de El Arcángel, que lleva 26 años cedido en precario. Ambos coincidieron en que dicho encuentro fue muy positivo y González explicó que "estamos más tranquilos aún. Nos hemos puesto deberes para trabajar conjuntamente en un proyecto que es para la ciudad de Córdoba y para el Córdoba CF".

La idea que barajan ambas partes, a partir de ahora, es "redactar documentos que permitan que la situación de precario que ha tenido el Córdoba CF quede reflejada en un documento y que dure para muchos años". Sobre la Ciudad Deportiva, apuesta Infinity por "un proyecto más interesante a medio plazo" aunque inicialmente "habrá que hacer unas reparaciones que son necesarias ya, porque un club como el nuestro no se puede permitir que las instalaciones estén en estas condiciones". En lo que se refiere al estadio de El Arcángel, expuso que "La gente que trabaja allí nos ha pedido algunas correcciones. Por ejemplo, por la suciedad, ya que no hay papeleras y las va a poner el Ayuntamiento de inmediato". En lo que se refiere a la llegada de los nuevos propietarios, el Consejero Delegado avanzó que el próximo miércoles en el encuentro de Copa ante el San Sebastián de los Reyes ya habrá presencia de quien será el nuevo presidente o de alguno de sus representantes directos. Por otra parte, COPE ha tenido acceso a una providencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba sobre la pieza de medidas cauteleras 70.01 de 2019 seguida contra el ex presidente Jesús León en el que se recuerda que la resolución de Mercantil 1 en el que se nombra a los administradores judiciales de la SAD todavía no es firme y que, en consecuencia, si dicho nombramiento se revoca todo lo actuado después sería nulo de pleno derecho.

En polideportivo, ayer, buena imagen de Ángel Ximénez AVIA en Asobal ante el Barcelona a pesar de la derrota 27-33 y derrota en Copa del Córdoba Patrimonio por penaltis en Mengíbar. Maca ya piensa en el próximo e importante encuentro en Cartagena.