El administrador judicial todavía no ha firmado la venta de la unidad productiva del Córdoba C.F. S.A.D.

Desde la empresa Crowe todavía no tienen constancia de la firma de la venta de la unidad productiva por el administrador concursal del Córdoba C.F. S.A.D., imprescindible para que la operación se perfeccione. La rúbrica podría demorarse unos días. Mientras tanto ya se ha elevado ante notario el acuerdo entre Oliver y González por el que 2,9 millones de euros de deuda con Bitton y Eisenar se convertirían en capital en el caso de que se mantuviera la S.A.D. Córdoba C.F. Mientras tanto, Joaquín Zulategui ha solicitado el ingreso en prisión inmediato del ex presidente Jesús León por un supuesto delito de alzamiento de bienes. El ex consejero entiende que León orquestó una serie de maniobras para deshacerse del club vendiendo el 98,7 % de las acciones de la entidad el pasado 18 de noviembre al empresario Luis Alberto Escolano.

En lo deportivo, es duda para el partido del domingo en Don Benito el ghanés Owusu, que todavía no ha regresado de Egipto, donde disputó con su selección la Copa de África sub-23. Cope ha podido conocer que el Badajoz está interesado en contar con el delantero.

Por sala de prensa ha pasado el centrocampista Xavi Molina. El catalán ha reconocido que "sabemos que estamos en un tiempo en el que pueden cambiar muchas cosas y te vas enterando. Pero no me quiero meter en historias porque si no, no vives. confío en que las cosas salgan bien y tenemos que pensar en el domingo, que es lo importante. Y que cuando se solucione todo tenemos que tener puntos para estar en los puestos de arriba para poder dar el zarpazo”.

Sobre la posible salida de futbolistas de la primera plantilla cordobesista, expuso que “No sé si estará hablando cada uno con su gente. En el vestuario hay conversaciones de incertidumbre, algunas hay, pero nos intentamos centrar en lo deportivo. Dentro del vestuario no se hablan esas cosas. Ni un mínimo”.