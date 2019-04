El PP acusa al gobierno municipal de Ambrosio que "anuncian obras del 2019 sin haber ejecutado las del 2018"

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Laura Ruiz, ha denunciado que el gobierno local no ha cumplido con las obras “no hay ni una iniciada de las 25 anunciadas”. Para Ruiz “de cuatro ediciones de obras –una por cada año de mandato-, solo han llevado a cabo dos. Estas 25 obras tenía una inversión de 4,7 millones de euros “a fecha de hoy ninguna ha sido iniciada y solo una está adjudicada”, haciendo referencia a la remodelación de la zona de Manuel Sagrado. De las 25 obras, 16 están en licitación y una de ellas ha sido anulada, pero “a pesar de eso, se atreven a anunciar un plan de obras para 2019 con 15 obras y con una inversión de 3,5 millones euros”.

Sobre los fondos Edusi, Laura Ruiz señala “tampoco hay iniciada ni una sola actuación”, de las que se tenían previstas como la mejora del entorno en el polígono Amargacena, un patio-plaza de Las Moreras, las obras en el eje del Realejo y una planta solar fotovoltaica.

Para el PP, “este gobierno municipal ha dejado de invertir entre Edusi, IFS y obras de Mi Barrio es Córdoba, 6,3 millones de euros “y mientras tanto el sector dinamizador de la ciudad, con los brazos cruzados”, afirma Laura Ruiz.

Con respecto al apagón que ha sufrido la Mezquita Catedral, por la luminaria ornamental instalada por el Ayuntamiento de Córdoba, para Ruiz “es la consecuencia de haber rechazado un plan de eficiencia energética del Partido Popular y que estaba muy estudiado”.

Sobre este plan el PP hizo pruebas tanto en intensidad, como de color y el resultado fue muy satisfactorio, “pero este gobierno municipal rechaza todos los proyectos, a pesar de que sean buenos, de otros mandatos como el de los populares.