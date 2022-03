El Señor de la Caridad estará acompañado por la Legión durante su vía crucis

La hermandad del Señor de la Caridad ha anunciado que el Tercio Gran Capitán Primero de la Legión estará presente el Viernes Santo en su tradicional vía crucis por las calles de Córdoba.

Así se ha podido conocer a través de sus redes sociales y a través de COPE, donde su hermano mayor, Carlos Pérez, ha confirmado explicado lo que supone pode anunciar esta noticia tan esperada por tantos devotos del Cristo de la Caridad. Ha asegurado que "estamos a la espera de que llegue el 15 de abril para poder disfrutar de tan glorioso día no solo para los hermanos, también con la propia ciudad, y donde nuestros queridos hermanos del Tercio Gran Capitán acompañarán a nuestro Cristo durante el rezo del vía crucis en la mañana del Viernes Santo portando a nuestro titular. Este año más que nunca elevamos nuestra oración e imploramos la protección de todos los que cuidadn por la paz del mundo".

De esta manera la Legión pisará las calles de Córdoba, pero no lo hará el Jueves Santo por la tarde, ya que, como estaba previsto que ocurrera en la Semana Santa de 20220, el Tercio Gran Capitán no podrá estar presente en la estación de penitencia de la cofradía de la Caridad porque este año le corresponde a este tercio el desembarco tradicional de la Legión en Málaga y la posterior procesión con la Congregación de Mena. Según Pérez, la hermandad no se plantea ningún otro acompañamiento musical .





El Tercio Gran Capitán es hermano de honor de la hermandad de la Caridad desde el año 1951, por este motivo todos los años solemos verlo en la estación de penitencia. No es la primera vez que no puede acudir el Jueves Santo, porque ya en 1995,1996,2009 y 2015 se ausentaron por el mismo motivo que este año.