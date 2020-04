Un Miércoles Santo en Córdoba entre hermandades históricas

Llega el Miércoles Santo a Córdoba y lo hace entre hermandades con gran peso histórico y la pujanza de las nuevas que se hacen un hueco en pleno ecuador de la Semana de Pasión.

A principio de la década de los 90, un grupo de cofrades de distintas hermandades decidieron unirse para formar una nueva cofradría alrededor de una imagen mariana. Obtuvieron el permiso por parte del párroco de la iglesia de San Miguel. Fueron los primeros pasos de la hermandad del Perdón. Este año era el año en el que se había aumentado el número de nazarenos, como nos ha contado su hermano mayor, Fernando Castro. También hemos descubierto su gran labor social, en la residencia de mayores de San Juan de la Cruz, en la que estos días han entregado cajas con batas para combatir el coronavirus.

Hoy hemos donado estas cajas de batas a la Residencia San Juan de la Cruz. No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos #COVID2019 pic.twitter.com/xqVV5hjUUY