Un Martes Santo en Córdoba rebosante de juventud

El Martes Santo es el día de la juventud, porque la antigüedad media de las cofradías es la menor de toda la jornada, y sus cortejos se llena de nazarenos muy jóvenes.

La salida de la Hermandad de la Universitaria a las puertas del Juramento de San Rafael, congrega a muchas personas esperando ver salir a sus titulares. Alberto Villar, hermano mayor de esta hermandad, asegura que “en un día como hoy lo que siente es silencio principalmente, algo muy unido a nuestra hermandad”. Aunque el paso actual del Cristo de la Universidad es provisional, el nuevo no dejará atrás la sobriedad, porque es la seña de identidad de esta cofradía, porque su espíritu es el San Pedro de Alcántara. Villar asegura “que el paso sea poca cosa, no significa que la imagen no sea muchísima, porque a nadie le parece sobrio el marco de las Meninas de Velázquez, porque lo que importa es el lienzo”.

Si hay una hermandad que ha pasado por decisiones de salir o no salir por mal tiempo, esa es la Hermandad de la Agonía. Curro Carbonero, su hermano mayor, afirma que “este año la situación es muy distinta, porque desde hace semanas se sabía que no podríamos realizar nuestra estación de penitencia. Para esta cofradía, el Sábado de Pasión es un día muy importante “ porque es el momento en el que el Santísimo Cristo de la Agonía abandona a su barrio para trasladarse a la Catedral de Córdoba, para comenzar una nueva vuelta a su casa”, afirma Carbonero.

Santísimo Cristo de la Agonía

Muy cerquita de los estudios centrales de COPE, cada año la Plaza de Capuchinos se llena de gente para ver salir desde la iglesia conventual del Santísimo Ángel Padres Capuchinos, a la Hermandad de la Sangre, con sus dos titulares, el Señor de la Sangre, obra de Antonio Eslava de 1978, y la Virgen Reina de los Ángeles. Esta cofradía tiene mucha vida durante todo el año tanto de cultos como de salida. Carlos Olivares, hermano mayor, asegura que “ estos días es importante que sus hermanos conozcan a su cofradía más allá del Martes Santo”. Esta cofradía este año no podrá celebrar la salida de la Gloria, donde a mediados de mayo Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos recorre los aledaños de Capuchinos entre cientos de fieles. Olivares espera encontrar la normalidad para el Corpus Christi, que hacen la salida con el Corpus chico.

En este día tan especial recordamos con cariño a los hermanos del @cautivotrinidad y en especial a @ccttcautivomlg que nos acompaña el Martes Santo. Que Nuestro Señor de la Sangre os aguarde♥️ — Hermandad del Císter (@hdadlasangre) April 6, 2020

Desde la iglesia de San Andrés, el hermano mayor de la Hermandad del Buen Suceso, Juan Luis Merchán, ha hablado sobre el paso de misterio del Señor del Buen Suceso, que el año pasado aún se veía en madera natural. Un paso que “sigue en fase de tallado en el taller ornamental de Ortiz Jurado, donde el año pasado en la Magna Exposición se pudo ver un gran avance en la ejecución de tallado”, afirma Merchán. Mientras que llega la próxima Semana Santa, seguirán trabajando en su obra social y en los preparativos para la próxima Semana Santa.

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso

La pujante Hermandad de la Santa Faz, llega a las calles de Córdoba con la representación en su misterio de un pasaje que no aparece en los evangelios canónicos, pero que la tradición siempre ha contemplado, hasta el punto de constituir la sexta estación del vía crucis tradicional: La Verónica Enjuga el rostro de Jesús.

La escena está presidida por Jesús Nazareno, obra de Dubé de Luque, que avanza con zancada poderosa mientras carga con la Cruz. La mano derecha está adelantada hacia la Verónica, que muestra el paño con el santo rostro. Dos santas mujeres completan la escena. Las imágenes secundarias son obra de Antonio Salto. Rafael Ortiz, hermano mayor, ha asegurado que “nuestra cofradía no tiene en cuenta entre cuentas lo que se recauda en la Cruz de Mayo, porque lo que seguiremos avanzando a pesar de que no se celebren este año”.

En la Plaza de la Trinidad, suenen las campanas cuando llega sus titulares y se escucha la voz de un capataz, como es el caso de Antonio Cano, capataz del paso de misterio, que vive con un nudo en la garganta este día, sobre todo cuando ha escuchado esas campanas durante su entrevista en COPE.

Llega el día en el que vemos el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, y la Virgen de la Piedad, la última hermandad de la capital en este Martes Santo. Juan Manuel Baena, hermano mayor, nos ha contado que “este año íbamos a ver casi terminado la talla del paso de misterio, así que ya estamos soñando con el próximo año”. También ha afirmado que esta cofradía es mucho más que su salida en estación de penitencia, porque durante el año trabajan en otros proyectos incluido su gran obra social. Tendrá que esperar los estrenos que iban a presentar como guirnaldas en plata para el frontal y la trasera del paso de misterio. Estas piezas se han llevado a cabo en los talleres de Ortíz-Jurado de Córdoba.

Desde la provincia, hoy nos hemos acercado por Cabra, para hablar con el hermano mayor de la Sentencia y Paz, Paco Mellado. Esta cofradía sale cada año desde la iglesia de San Francisco y San Rodrigo, en la barriada Virgen de la Sierra, y entra en un templo distinto, concretamente en el barrio de la Villa. Mellado, tras cuatro años de mandato, ha valorado positivamente el trabajo realizado.

Santísimo Cristo de la Sentencia de Cabra

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Todos los días, a partir de las 20h en la aplicación de COPE, en cope.es y dispositivos móviles, te acercaremos la Semana Santa de Córdoba con un programa especial contado a través de sus protagonistas; hermandades, cofradías, bandas de música, capataces, un resumen diario con el que acercamos la Semana de Pasión hasta tu hogar.

En esta andadura, conducida por Fran Durán, nos acompañan Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Andalucía, que nos introducirá cada uno de los días; Javier López de Luna,doctor en Historia del Arte, nos muestra la liturgia de la Iglesia; Joaquín de Velasco, Hermano Mayor de la Buena Muerte de Córdoba nos ayuda a conocer mejor la Iconografía de cada día;. Miguel Puentes nos descubre los estrenos que tenían previstos las hermandades para esta Semana Santa y Tomás Pajuelo, canónigo de la Mezquita-Catedral, nos acerca las celebraciones litúrgicas de la Catedral junto a una reflexión.