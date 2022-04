José Manuel Ayllón expone en Diputación la esencia del mundo cofrade en obras hechas con aguja e hilo

La Sala Arpillera del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge, desde este miércoles hasta el próximo 25 de abril, la exposición de José Manuel Ayllón '25 años pintando con aguja e hilo', una muestra de la esencia del mundo cofrade en la que el visitante podrá contemplar 24 obras que parecen pinturas o fotografías pero que son el sorprendente resultado de aplicar la técnica del punto de cruz.

Segun el autior "la exposición nos acerca a una técnica tan compleja como sutil, y, además, he querido mostrar la singularidad y la belleza de la imaginería cofrade, en la que se puede observar la espectacularidad de las imágenes religiosas". "He querido hacer un repaso por la rica imaginería cofrade, no solo la de Córdoba, sino también de otras provincias,"

Ayllon también ha detallado que "la técnica empleada es el punto de cruz, pero llevado más lejos, a una imagen cofrade real y fiel". Por eso, ha continuado, "aconsejo verlas desde cierta distancia para pensar que es una fotografía y, después, ir acercándose para comprobar que son cuadrículas de 1,4 mm".

Ayllón ha dado algunos detalles de los cuadros expuestos como el hecho de que "el más pequeño cuenta con entre 18.000 y 20.000 cuadrados y el más grande, el Cristo de la Redención, son 166.500 cuadros y lleva un año y medio de trabajo". Los cuadros de Ayllón están presentes en Andalucía y Extremadura, destacando también las exposiciones celebradas en Cádiz, Córdoba, Málaga, Barcelona o Milán.