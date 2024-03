Domingo de Ramos en Córdoba: fe y tradición en las calles cordobesas

Un nuevo año llega la Semana Santa cargada a olor de incienso y azahar, y donde todas las miradas están puestas en distintas hermandades como la de la Entrada Triunfal, Rescatado, Penas de Santiago, Esperanza, Amor,, Huerto y este año también en la Vera Cruz. Consulta aquí todos los detalles de estas cofradías: horario, itinerarios y acompañamiento musical.

La mañana comienza con la inocencia de los pequeños hebreos que inundan las calles de sonidos de alegría desde San Lorenzo a las 9:45 de la mañana con la hermandad de la Entrada Triunfal. Nuestro Padre Jesús de los Reyes representa a la entrada de Jesús a lomos de la popular "borriquita" por las calles, bajo palio color azul pavo real, y con el acompañamiento de la Banda Sinfónica de Dos Torres (Córdoba).Esta Hermandad trabaja en tener un nuevo paso del misterio del Cristo, obra de Fernando Alcalá, que se espera esté para este año.

Su recorrido será plaza de San Lorenso, Arroyo San Lorenzo, Ronda de Andujar, Alfonso XIII, plaza San Bartolomé, San Pedro, Esquina San Pedro, Lineros, Lucano, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, entrada Carrera Oficial (12:00 h), Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (12:40 h.), Interios S.I.C, Patio Naranjos, Salida C.O. (13:10), Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, San Pablo Iglesia, San Pablo, plaza de San Andrés, Realejo, Santa María de Gracias, plaza de San Lorenzo y entrada a templo (16:00 horas).





RESCATADO

La segunda hermandad pondrá su Cruz de Guía a las 16:10 a las puertas de la parroquia de María Santísima de Gracia y San Eulogio (PP Trinitarios). Esta hermandad fue fundada en el siglo XVI, teniendo como titular a Nuestro Padre Jesús Rescatado, que muestra su grandeza majestuosa, divinidad excelsa, acusación muda y mirara profunda. Una imagen que representa a Jesús atado a la columna, en su momento de mayor desamparo y sufrimiento antes de ser crucificado. La hermandad tiene su sede en la Iglesia de San Pablo y es conocida por su profundo arraigo en la devoción popular, así como por su labor social en la comunidad.

Su recorrido será por María Auxiliadora, plaza de San Lorenzo, Ronda de Andújar, Puerta Nueva, Alfonxo XII, plaza Vizconde de Miranda, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, plaza del Potro, San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, entrada C.O. (18:17 horas), Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (19:27 h.), interior S.I.C., Patio de los Naranjos, salida C.O. (19:52 h.), Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Capitulares, San Pablo, plaza de San Andrés, Santa María de Gracia, plaza de Juan Bernier, plaza de San Lorenzo, Jesús del Calvario, plaza de San Juan de Letrán, Frailes, plaza Cristo de Gracias y entrada a templo a las 23:15 horas.





LAS PENAS





La hermandad de las Penas de Santiago, cuya sede canónica es la Parroquia de Santiago, está dedicada a Nuestro Padre Jesús de las Penas y a María Santísima de los Dolores. La imagen de Jesús de las Penas representa el momento en que Cristo carga con la cruz hacia el Calvario, mientras que María Santísima de los Dolores refleja el sufrimiento de la Madre de Jesús. La hermandad es conocida por su elegante estética y su profundo recogimiento durante sus procesiones. A las 16:20 horas saldrá desde su parroquia, con el Crucificado más antiguo de la Semana Santa cordobesa, mostrando su desnudez humilde. Con un rostro que parece apagado y el dolor de la sensación de la resignación por haber sido marcado como víctima siendo inocente.









Saldrá por Agustín Moreno, plaza Santísimo Cristo de las Penas, Don Rodrigo, Lineros, Enrique Romero de Torres, Paseo de las Ribera, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, entrada C.O. (18:10 h.), Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (18:50 h.), interior S.I.C., Patio de los Naranjos,salida C.O. (19:15 h.), Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, San Francisco, Huerto San Pedro del Real, Maese Luis, Fernando Colón, Esparterías, plaza de la Corredera, ermita del Socoro, plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa, Basílica San Pedro, plaza Santísimo Cristo de las Penas, Agustín Moreno y entrada a templo a las 22:30 horas.





LA ESPERANZA





La Virgen de la Esperanza y Jesús de las Penas salen de San Andrés a las 16:30 horas, desde la tercera iglesia fernandina del día. El artista imaginero Martíncez Cerrillo plasmó a Jesús de la Esperanza con gran serenidad y con la confianza en medio del sufrimiento, mientras que María Santísima de la Paz transmite la calma y la resignación ante la adversidad. Esta hermandad destaca por su fervorosa devoción y su participación activa en los actos de la Semana Santa.

Su recorrido es: San Pablo, Alfonso XIII, Diego de León, plaza de las Tendillas, Gondomar, San Felipe, plaza de Ramón y Cajal, Tesoro, Lope de Hoces, Puerta de Almodóvar, Doctor Fleming, Campo Santo de los Mártires, Santa Teresa de Jornet, Ronda de Isasa, entrada C.O. )19:53 horas), Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (20:33 h.), interior S.I.C., Patio de los Naranjos, salida C.O. (20:58 h.), Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, San Pablo y entrada a templo a las 23:10 horas.





EL HUERTO





Sale Nuestro Padre Jesús de la Oración Huerto de San Francisco, el cuarto templo fernandino del Domingo de Ramos, con su mirada que asciende a las alturas y se pierde en la noche cordobesa. Lo hace desde la parroquia de San Francisco y San Eulogio a las 17:30 horas. En 2023 sus titulares estrenan cíngulos de cordón de 8mm y 10mm en oro con borlas.













Este es su recorrido: San Fernando (17:30), Diario Córdoba, Rodríguez Marín, Arco Bajo, plaza de la Corredera, plaza de la Almagra, plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, plaza del Potro, Enrique Romero de Torres, paseo de la Ribera, Ronda de Isasa, entrada C.O., (21:10 h.) Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (22:00 h.), interior S.I.C., Patio de los Naranjos, salida C.O. (22:00), interior S.I.C., Patio de los Naranjos, , salida C.O. (22:15 h.), Cardenal González, San Fernando y entrada a la parroquia de San Francisco y San Eulogio (23:30).





EL AMOR





La hermandad del Amor, fue fundada en el sigleo XX y tiene su sede en la Iglesia de San Andrés y está dedicada a Nuestro Padre Jesús del Amor y María Santísima de la Caridad. La imagen de Jesús del Amor representa la bondad y la misericordia, mientras que María Santísima de la Caridad simboliza el amor maternal y la compasión. Esta hermandad se distingue por su labor caritativa y su mensaje de amor y solidaridad.

Alas 17:30 la Cruz de Guía de la hermandad del Amor estará a las puertas del pasaje Cristo del Amor, para luego continuar por Beato Henares, calle Rosario, plaza de Santa Teresa, bajada del Puete, Puente Romano, entrada C.O. (20:29 horas), Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (21: 09 h.), interior S.I.C. Patrio de los Naranjos, salida C.O. (21: 33 h.), Magistral González Fran´ces, Corregidor Luis de la Cerda, Triunfo, Puente romano, Calahorra, avenida Fray Albino, calle Burgos, Beato Henares, plaza Cristo del Amor y entrada a templo a las 00:30 horas. Este 2024 la novedad la encontramos en la bajada del Puente Romano, que tirará por Fray Albino, algo inédito en los últimos años.





VERA CRUZ





Esta última hermandad en salir, era habitual verla en la calle el Lunes Santo. Este año se incorpora al Domingo de Ramos, como solución a los problemas que padecía en la anterior jornada. Desta manera deja su jornada desde 1991, año en la que se incorporó a la Semana Santa de Córdoba. Fue en el año 2017 cuando comenzaron los problemas con el cambio de la carrera oficial, ya que la hermandad no se había sentido cómoda con un horario que la obligaba a salir muy tarde (después de las siete, muchas veces) y a regresar pasada la madrugada.

A las 18:00 horas tendrá su salida desde la parroquia de San José y Espíritu Santo para coger la avenida de la Diputación, plaza de Santa Teresa, Bajada del Puente, Calahorra, Puente Romano, entrada C.O. (19:23 horas), Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías (20:03 h.), interior S.I. C., Patio de los naranjos, salida C.O. (20:28 h.), Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, plaza del Potro, Romero Torres, paseo de la Ribera, Ronda de Isasa, Triunfo, Puente Romano, Bajada del Puente, plaza Santa Teresa, paseo Cristo del Descendimiento y entrada a templo a las 23:50 horas.





