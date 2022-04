El Ayuntamiento de Córdoba espera evitar aglomeraciones de personas en la Cruz del Rastro en Semana Santa

El teniente de alcalde de Infraestructuras, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez (Cs), y el delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico (PP), han analizado este lunes los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el plan especial de tráfico y seguridad de Semana Santa, con distintos objetivos entre los que se fijan evitar aglomeraciones de personas en la zona de Cruz del Rastro.

En una rueda de prensa, Torrico ha destacado que confían en desarrollar la cita "en las mejores condiciones sanitarias, de seguridad y climatológicas", todo ello tras dos años sin celebrarse por la pandemia del covid-19, por lo que esperan que "se pueda disfrutar en todo su esplendor". En este sentido, el plan se realizará en colaboración con Cruz Roja, el Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, junto a los servicios de seguridad privada que contratan, de manera que ya se ha iniciado el montaje de las infraestructuras necesarias, desde el día 30 de marzo, mientras que el 18 de abril concluirá el desmontaje.

Además, se controlará la venta ambulante no autorizada en la carrera oficial y su área de influencia y este año, "de forma especial, se va a incidir en asegurar los itinerarios peatonales accesibles en todo el recorrido de la carrera oficial", a la vez que "se establece una zona de libre tránsito peatonal en torno a la Mezquita-Catedral, que será la calle Cardenal Herrero, desde la Puerta del Perdón y hasta su intersección con la calle Magistral González Francés", así como dicha calle en su tramo entre la calle Cardenal Herrero y la Plaza de Santa Catalina. Igualmente, ha aseverado que "se van a asegurar las vías de evacuación por motivo de seguridad en el área de influencia de la carrera oficial, con lo cual no se permitirá en esas áreas la permanencia de público".

En cuanto a la zona de la Cruz del Rastro y su área de influencia, ha comentado que "se ha detectado que existe una gran concentración de personas en el entorno y se van a tomar medidas específicas de aseguramiento del flujo peatonal y el buen discurrir de las procesiones en este punto", para lo cual se colocarán vallas elásticas y fijas, entre otras medidas. Asimismo, el edil de Movilidad ha informado de que "la carrera oficial se cerrará a todo el tráfico con una antelación de 90 minutos a la entrada de la Cruz de Guía de la primera procesión en el Lunes, Martes y Miércoles Santo y Domingo de Resurrección, y con dos horas, el Domingo de Ramos y el Jueves y Viernes Santo", todo ello pendiente de cualquier retraso en caso de lluvia.

Entre algunas recomendaciones, ha pedido que "no se use el vehículo privado y se use lo más posible el transporte público; que se respete la señalización especial, ya sea de canalización del tráfico o de prohibición de estacionamientos que se va a instalar durante este tiempo, y que se respeten los itinerarios peatonales de acceso al Patio de los Naranjos, que serán de acceso libre", a la vez que "se recomienda como lugar apropiado de estacionamiento la zona habilitada en el recinto ferial de El Arenal".

En relación al Viernes de Dolores y la afluencia de personas para ver a la Virgen de los Dolores en la Plaza de Capuchinos, Torrico ha explicado que los agentes de la Policía Local colaborarán con los servicios propios de la Hermandad, destacando que "ya están bastante ajustadas las necesidades para ordenar el flujo de visitantes a Nuestra Señora de los Dolores".