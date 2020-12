¿Por qué es un problema regalar en exceso a los niños?

Se acercan fechas difíciles, algunos con Papá Nöel, otros con los Reyes Magos, todos tenemos tendencia a regalar a los seres queridos porque deseamos verles sonreír, hacerlos felices. Los padres, los abuelos, los titos… Todos nos volcamos en ese detalle. Pero puede ser contraproducente si no tenemos cuidado.

Los juguetes son buenos, de hecho son una herramienta básica de aprendizaje, los niños aprenden jugando, unos más que otros estimulan la imaginación o ayudan a desarrollar habilidades o, simplemente, colaboran en la socialización necesaria en el desarrollo. El problema no son los juguetes, sino el exceso de regalos en fechas determinadas.

Corremos el riesgo de generar un hábito poco recomendable: el que el niño se acostumbre a recibir regalos como algo natural, sin esfuerzo. Cuando esto sucede, el niño no experimenta alegría al recibirlos, pero sí siente frustración cuando no los recibe o el juguete regalado no es el que él quería.

Por duro que pueda parecer, es bueno que el niño se aburra. El aburrimiento es un paréntesis entre actividades que obliga al cerebro a buscar alternativa de entretenimiento. Esa espera, cuando por fin se encuentra la actividad que nos conforta, incrementa la satisfacción del juego. Pero el exceso de juguetes también limita la imaginación al asociar entretenimiento exclusivamente con un juego determinado. El caso de los videojuegos, por ejemplo, o la interacción con los teléfonos móviles llegan a generar auténticas adicciones. El problema, más ahora en tiempos de pandemia, es que las pantallas ocupan un tiempo desorbitado del que no siempre somos conscientes.

Aunque los niños hayan deseado muchísimo un juguete determinado, su interés se difumina ante una avalancha de regalos. El exceso de estímulos hace que estos se anulen entre sí. La atención se dispersa y va de uno a otro sin mantener la concentración, el resultado es la impaciencia.

Esto acaba convirtiéndolos en caprichosos y egoístas, consumistas en potencia que se enfrentan a la frustración cuando chocan con la realidad de que no todo lo que desean pueden conseguirlo. Un niño habituado al mundo virtual, donde las gratificaciones con un simple like son inmediatas, tendrá problemas para adaptarse al mundo real donde la amistad o la sonrisa son fruto de la interacción humana, exigen el aplazamiento de la recompensa.

Importa, en estas fechas, espaciar los regalos, entregarlos poco a poco, dejar que el niño se familiarice con un juego antes de ofrecerle el siguiente. Los estímulos espaciados mejorarán su aprendizaje permitiendo la adaptación a los estímulos que cada uno pueda ofrecerle teniendo en cuenta que “el juguete debe estimular la imaginación del niño”.

Recuerdo cómo uno de mis juguetes favoritos era una simple caja de cartón, una caja de zapatos a la que até una cuerda. Observad cómo, a veces, el niño desprecia el juguete caro para quedarse tranquilamente con la envoltura. Aquella caja de cartón podía ser cualquier otra cosa: un camión, un remolque, un cofre del tesoro o una casita de muñecas. La imaginación del niño es la única que puede transformar la realidad en algo mágico. Un juguete que juega solo no es un juguete.

Conviene recordar siempre que el mejor regalo para un niño es nuestro tiempo, el tiempo de calidad compartido, tiempo de convivencia y conversación, de sonrisas y abrazos. Con frecuencia, cuando el niño pide ese juguete que aparece en la televisión, no mira el juguete, mira el modelo de familia que se le ofrece a través de la pantalla: convivencia, armonía, risas, tiempo compartido. Un juego tan simple como el parchís va a proporcionar un enorme aprendizaje sobre las reglas de juego: paciencia, turnos, normas que deben ser respetadas. No siempre lo más caro es lo mejor, y lo que nos hace más felices puede ser lo más barato.

Es el momento de introducir libros en su cuarto, en su vida, de leer con ellos, de contarles o leerles cuentos, de dejar que vuele su imaginación. Esos viajes imaginarios, esos héroes con mil peripecias que contar les acompañarán el resto de su vida con la gratificación de la sonrisa en un tiempo compartido.

Es el momento de regalar experiencias en familia, esa excursión, ese viaje, esa salida en la que puedan correr y saltar, reír y jugar al aire libre, reconocer el peso de una piedra, el frescor del agua, y el olor de la tierra. Es el momento de recordar que, para un niño, cada salida es una aventura. Es el momento de salir de la rutina, de las pantallas, del confinamiento y permitirles ver el mundo real, también, a través de nuestros ojos.

¿Y qué hacer cuando los abuelos, los titos, los padrinos se presenten con un montón de regalos? Simplemente sonreír y dar las gracias, permitir que el niño elija uno con el que jugar y guardar los demás para ir ofreciéndoselos poco a poco. Desarrollar el “aplazamiento de la recompensa” les ayudará a madurar, a mejorar, a proponerse objetivos para alcanzar el premio deseado y eso puede marcar las diferencias entre una buena y una mala educación.