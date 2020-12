La madre Tierra nos está dando avisos y los humanos seguimos sin enterarnos

Este año ha estado marcado por una pandemia que ha conseguido cambiar nuestra manera de vivir la vida y sobre todo de compartirla con los demás. Desde hace décadas se viene hablando de cambio climático, pero ni los grandes potencias mundiales ni nosotros, los ciudadanos, hacemos nuestro trabajo. Pequeños pasos en la reducción de la huella de carbono, pero para el resto de los mortales son medidas que prácticamente se nos escapa de las manos.

No hace falta mirar a la Antártida para ver que cómo el hielo se derrite y la temperatura de la Tierra va aumentando, algo que está científicamente más que demostrado. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cómo está nuestro entorno.

Te invito a que un día cuando pasees por un camino rural, por una playa no tan transitada, por la sierra o por cualquier camino cuando hagas senderismo o bicicleta, o incluso en las cunetas de las carreteras, observes cómo se encuentra los márgenes por donde pasas.

Botellas de vídrio, plásticos, latas, cajetillas de tabaco, tapones de botellas, neumáticos, puntos donde algunos depositan escombros de una pequeña obra que hizo en casa...., y nadie hace nada, excepto aquellos que están algo más concienciados.

Uno de los problemas que sufre nuestra sociedad es la existencia de vertidos cercanos a núcleos urbanos. En ocasiones, estos vertidos incluyen escombros de remodelación de construcciones antiguas que contienen residuos de elevada toxicidad como el amianto.

Te pondré dos ejemplos que todos podemos. En Córdoba un grupo de jóvenes formado por Ana, Cristina, Damián, Alejandra, Esperanza, Sonia, Carlos y Javier, pusieron en marcha su propio proyecto de clase para limpiar de basura la sierra de Córdoba, e incluso quieren llevarlo hasta mediados de 2021. Ellos han asegurado que el resto de personas cuando los ve actuar así, se acercan y felicitan, pero ninguna de estas personas se apuntan a este proyecto. Ahí vemos la pasividad de la sociedad, y mientras tanto seguimos dañando nuestra casa, como es este planeta que nos acoge.

Si nos planteamos que 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ ha sido un aviso de que el planeta está llegando a su límite, en 2021 tenemos una ✨ oportunidad única ✨ de hacer las cosas un poquito mejor.



¿Te apuntas?

�� https://t.co/PQW25qE2Dopic.twitter.com/X79IyQPGBT — Greenpeace España (@greenpeace_esp) December 28, 2020

Otro ejemplo es el que yo mismo practico en ocasiones, y me consta que otros también lo hacen, pero lamentablemente somos un número muy redudico. Mientras que unos ensucian otros intentamos recoger.Practico bicicleta y cuando circulo por distintos caminos o vías verdes, aprecio todo lo que hay en las cunetas. En estos lugares más alejados me es imposible actuar.

Pero lo que que sí hago cuando salgo a caminar, y siempre que sepa que de punto a punto tengo un contenedor de plástico, me llevo una bolsa de las amarillas y mientras paseo a ritmo rápido, me agacho cada vez que veo algún elemento de suciedad dejado por otros. Un pequeño gesto que si fueramos más, esta labor de limpieza se vería. Y pienso al igual que todos, que es injusto que yo tenga que hacer esto cuando pago mis impuestos, pero si me lamento y espero a que las instituciones actúen, todo seguirá igual.

Un día en un simple caminar circular por una urbanización de La Carlota, donde los servicios de limpieza del municipio no actúa como debiera, llegué a completar tres bolsas entre latas, plásticos y botellas. Esto mismo ocurre por muchos lugares, existan viviendas o no, la suciedad nos inunda, a pesar de que ahora hay más información y se supone que más conciencia por la naturaleza.

Los científicos nos están avisando, y lo próximo podría ser la aparición o de otro virus o de una bacteria resistente a los antibióticos

Si paseamos por cualquier vía verde ocurre lo mismo, encontramos cualquier tipo de residuo tirado y aquí ninguna institución hace nada, porque son meses y meses viendo un colchón tirado a los pies de una eucaliptos o incluso un frigorífico que sorprende al cliclista cuando pasa junto a él. La muestra la vemos en este vídeo de la Campiña Sevillana, por donde antiguamente pasama las vías del tren, entre la localidad sevillana de Écija y El Villar en la provincia de Córdoba.

La naturaleza nos está avisando,e incluso nos ha dejado una pandemia, por qué no pensarlo. Estamos alterando todo nuestro planeta y eso lo estámos consiguiendo desde nuestro centro de acción, tu barrio, tu zona de sierra, tu sendero... porque los plásticos se desintegran y se filtran en la tierra que acaban en los acuíferos. Porque todo la contaminación llega a los mares y también pasa a la cadena alimentaria.

Todos estamos esperando que la vacuna ponga solución al coronavirus, pero qué pasa por lo que está por venir si todo sigue igual por parte del ser humano. Los científicos nos están avisando, y lo próximo podría ser la aparición o de otro virus o de una bacteria resistente a los antibióticos, y que de nuevo podría poner en jaque a toda la humanidad.

Mientras tanto nosotros sigamos igual, siendo intolerantes con la naturaleza, arrojando suciedad o incluso sin recoger lo que otros tiran. Entiendo que es muy injusto que unos tengan que recoger lo que otros tirar, pero si las instituciones no lo hacen, y nostros tampoco, al final todo seguirá igual, y la contaminación que tenemos en nuestro entorno irá a más o no cambiará.

Hablar de cambio climático pasa por actuar cada uno de nosotros en nuestro entorno

Muchas ONGs ambientalistas trabajan por cambiar el mundo y eso es de admirar como hace Greenpeace, World Wild Life, Friends of the Earth, The Nature Conservancy, SEO/BirdLife, WWF o Ecologistas en Acción. Pero vuelvo a lanzar el mismo mensaje. Mientras ellos trabajan nosotros también podemos hacerlo a nivel de nuestra escala.

Cerramos el Año de la Codorniz solicitando su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

�� ✅ Descubre todo lo que le ha pasado en 2⃣0⃣2⃣0⃣ ��https://t.co/nJMKP6uebtpic.twitter.com/mflKOTvvsr — SEO/BirdLife (@SEO_BirdLife) December 28, 2020

Hablar de cambio climático pasa por actuar cada uno de nosotros en nuestro entorno, y actuar con buenos actos ecológicos por parte de aquellos que son conscientes de lo que está ocurriendo o quieren cambiar algo en el planeta. Como digo, el cambio comienza en nuestro alrededor, y esos cambios comienzan con pequeños los pequeños actos de cada uno o de unos pocos. ¿Te apuntas a hacer algo por la naturaleza cerca de dónde vives? ¿O seguirás con los brazos cruzados?