Vuelven a clase los alumnos de las seis aulas aisladas de La Salle tras cumplir la cuarentena

Los alumnos del Colegio La Salle de Córdoba que fueron aislados tras detectarse dos positivos por Covid-19, cuyo origen estuvo en la unidad familiar en ambos casos y que afectaron a seis aulas de este centro educativo privado concertado, han vuelto, entre este lunes y este martes, a asistir a las clases presenciales en el colegio, una vez cumplida la cuarentena preventiva marcada por Salud.

Los alumnos, según ha informado La Salle, han podido volver al centro tras 14 días en asilamiento domiciliario y tras la realización de los correspondientes pruebas PCR. En concreto, los alumnos de 5º de Primaria recuperaron las clases presenciales el pasado lunes, mientras que los alumnos de 1º de Infantil, 3º de Primaria, 1º de ESO, 2º de ESO y 3º de ESO lo han hecho este martes.

Todos los alumnos han pasado satisfactoriamente las pruebas PCR, "por lo que vuelven a las aulas con total garantía de seguridad", y la situación en el centro "a día de hoy es de normalidad, dentro de la situación de pandemia que vive el país. Todos los alumnos están cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, y prueba de que las medidas han funcionado son los resultados negativos en las PCR de los posibles contactos con los positivos".

De igual manera, han vuelto a sus puestos de trabajo los profesores afectados por contacto directo con positivos, después de pasar la

cuarentena en sus domicilios.

El Colegio La Salle Córdoba "se alegra por la vuelta de todos sus alumnos y profesores y desea que todo el curso se desarrolle con la mayor tranquilidad posible".

La prevención y el cuidado es cosa de todos. ¿Prácticas el 3M? Es importante que todos cumplan las recomendaciones sanitarias. Es por el bien de todos. #vueltasegura#SomosLaSallepic.twitter.com/0RSYOwohJ5 — La Salle Córdoba (@LaSalleCordoba) September 14, 2020

CLASES POR LA TARDE

En cuanto a la plataforma que padres que había anunciado que no llevarían a sus hijos a clase por las tardes, ante la negativa de la Institución Lasaliana de la que depende el colegio a aplicar "la jornada continua revisable mientras dure la situación excepcional como consecuencia de la pandemia y dado el alto riesgo de contagio", ha decidido no aplicar como colectivo esta medida de presión hasta que la citada institución "responda al burofax" que le han remitido instándola a autorizar la mencionada jornada continua de mañana y no la actual jornada partida de mañana y tarde.

Así lo ha señalado un portavoz de la citada plataforma de padres, quien ha precisado que, en caso de recibir respuesta negativa a su petición o bien no recibir respuesta alguna en un plazo razonable, los padres tomarán medidas para que se atienda su petición, también reclamando la intervención de la Delegación de Educación, que ya se mostró a favor, al igual que la propia Dirección del Colegio La Salle, a la implantación de la jornada continua revisable.

