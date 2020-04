VOX da el primer paso para hacer posible la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

Vox Córdoba ha modificado sus prioridades en el presupuesto para 2020 del Ayuntamiento de Córdoba, absteniéndose en la comisión de Hacienda celebrada hoy, lo que supone el primer paso para hacer posible la aprobación de estas cuentas.

“Lo mejor en este momento es aprobar cuanto antes un presupuesto que nos permita empezar a trabajar. Hay proyectos que ante la situación de emergencia que se ha generado tendrán que esperar a 2021. En Vox hemos añadido algunas enmiendas dedicadas a los sectores de Córdoba que peor lo están pasando y a las familias que necesitan ayudas de emergencia por esta situación”, ha explicado la portavoz municipal de VOX Paula Badanelli.

Vox se abstiene en la comisión de Hacienda “con el convencimiento que en el pleno del jueves podremos apoyar unas cuentas que todos sabemos que no son las cuentas que necesita Córdoba actualmente pero sobre las que podremos trabajar”.

MEDIDAS SOCIALES

En cuanto al gasto social Vox pedirá la ampliación de partida presupuestaria a asociaciones en defensa de la vida “como Adoratrices, Red Madre o Adevida, en situaciones de emergencia tenemos que ayudar a que esta crisis no sea un motivo para no salir adelante”, y añade Badanelli, “También a asociaciones que están ayudando a los más necesitados como Cáritas, o a las que ayudan a familias con algún miembro con discapacidad, donde puede verse agravada esa crisis, como Down Córdoba, Craer, Acoda. Otras además como ANFANE, que ayuda a que las familias no pierdan su vivienda por problemas puntuales”.

MEDIDAS ECONÓMICAS

VOX ha incluido otra partida más para el comercio “tenemos que ayudar al pequeño comercio a ponerse en el mercado, a incentivar a la gente a que genere esas compras tan necesarias. Lo haremos a través de las asociaciones como BNI, ATA, Aje, no incluimos a CECO porque entendemos que ya tienen destinada una partida suficiente para incentivar el tejido empresarial”. Desde Vox también han puesto la atención en el sector del Taxi y por supuesto en la hostelería, “sectores que se han visto muy perjudicados con la crisis, entendemos que por emergencia sanitaria, pero de los que viven muchas familias cordobesas, no duden que vamos a estar con ellos. Es muy difícil beneficiarse de la ventaja económica que el gobierno se ha inventado, trabajan por módulos y tienen que demostrar el 75 por ciento de la caída de los ingresos”.

APOYO Y COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO

Por último la portavoz municipal de VOX ha querido dejar claro que “para nuestro partido ahora mismo no hay colores, tenemos que trabajar por el bien común, así se lo he trasladado a José María Bellido, nos parece impensable que en esta situación alguien quiera sacar rédito político. Esperamos además cierta flexibilidad del gobierno central para los ayuntamientos con el objetivo de poder gestionar el superávit presupuestario que tendremos mediante las inversiones que no puedan ejecutarse”.