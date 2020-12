Vox pide una solución "de inmediato" a la peatonalización de La Viñuela

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha señalado que "tras seis meses del experimento de peatonalización" en el Centro Comercial Abierto (CCA) de La Viñuela "no hay un plan establecido que garantice la accesibilidad al consumidor para poder realizar sus compras en el esta zona y tampoco una solución a los vecinos que no veían con buenos ojos el nuevo planteamiento de movilidad", motivo por el que ha pedido una solución "de inmediato", pues "esta peatonalización a medias, cortando una calle", no es "lo que necesitan los comerciantes".

En este sentido y en una nota, la portavoz de Vox ha explicado que "son pocos los comerciantes que han notado nada positivo", hecho que preocupa a la formación "porque esta decisión se ha llevado a cabo para revitalizar los negocios e incentivar el comercio de cercanía debido a la difícil situación que estaban viviendo los comerciantes y no está dando resultado".

Badanelli ha advertido que "peatonalizar esta zona no es posible sin garantizar un aparcamiento digno para las personas que viven en este barrio o para aquellos que quieren realizar sus compras en el Centro Comercial Abierto". Además, "no hemos observado ningún tipo de actuación, tras eliminar las zonas de estacionamiento de vehículos, en el terreno colindante a los aparcamientos del cementerio, que usan tanto vecinos como comerciantes para dejar sus vehículos", ha comentado.

Se trata de "una zona que está en lamentables condiciones y sin la que no se entiende esta peatonalización". "Si no es beneficioso para la zona este plan de movilidad exigimos que se vuelva a la normalidad de inmediato antes de que se tengan que lamentar males mayores para la economía de estos comercios", ha apostillado.