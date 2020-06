VOX pide un esfuerzo extra para la reconstrucción de Córdoba y Andalucía

El parlamentario andaluz de VOX,Alejandro Hernández, ha hecho este viernes un balance positivo de las gestiones tanto del Ayuntamiento de Córdoba como de la Junta de Andalucía, aunque ha adelantado que su formación será más exigente de ahora en adelante para solucionar los múltiples problemas que afectan a los ciudadanos tras la pandemia. De paso, ha tendido la mano a grupos como el PSOE y Adelante Andalucía en la comisión de reconstrucción de Andalucía que preside VOX.

Mientras, ha advertido del "malestar que existe en el personal municipal respecto de la falta de previsión por parte del equipo de gobierno a la hora de prever la incorporación de los trabajadores en la situación de vuelta en falso a la normalidad", dado que "no se pueden guardar las medidas de seguridad, porque no se han dado los pasos para ello y no hay mamparas", a la vez que "no hay un plan de contingencia", ha dicho.

Desde @AndaluciaVOX pedimos que los feriantes puedan volver a la actividad laboral. Están preparados para prestar un servicio en el que se den todas las garantías necesarias de prevención.



��️ @RodrigoAVOX: "El colectivo de los feriantes ha sido olvidado. Nos parece lamentable". pic.twitter.com/K7IuDtQnBG — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) June 26, 2020

"Gestión bastante mejorable"

También, ha avisado de "la falta de espacio en el Ayuntamiento, que es todavía más grave en estos momentos en los que el distanciamiento físico a la hora de trabajar es más necesario", de modo que espera que "se vayan tomando medidas para evitarlo". En el balance de las empresas locales, los resultados en líneas generales es que "la gestión es bastante mejorable y en eso se va a seguir abundando desde Vox", con "la excepción de Emacsa, que ha obtenido un resultado favorable”.

Entretanto, Hernández confía en que las distintas protestas que se realizan por la situación actual, "que son también fundadas en la mayoría de los casos", vayan cesando, "por ser capaces de encontrar soluciones que puedan paliar sus problemas".

También te puede interesar:

-Vox pide participar en la caravana de vehículos el sábado "por España y su libertad"

-Vox aceptará unos presupuestos locales que no presentaría para Córdoba