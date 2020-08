Vox lamenta el engaño en la bajada del IBI prometida a los cordobeses

Los cordobeses han podido comprobar que el gobierno municipal, liderado por el popular José María Bellido, no es el gobierno de la masiva bajada de impuestos, “salvo en el IBI rústico y en el urbano a algunas familias numerosas por imposición de VOX, el resto ha sido una falacia”.



Así lo ha denunciado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, quien asegura que “tenemos acuerdos firmados que deben cumplirse para que VOX siga dando su confianza a este gobierno municipal; de no ser así, que no cuenten con nosotros. Queremos recordarle a José María Bellido que como ya le advertimos en su día, no seremos ni cómplices ni testigos mudos de engaños a los cordobeses. Hemos venido a cambiar las cosas y a recuperar el respeto perdido hacia los políticos, y nosotros sí cumpliremos nuestra palabra”.



Por su parte Manuel Chamber, consejero de VOX en CECOSAM y asesor económico del Grupo Municipal ha querido explicar que “en lo referente al IBI, se acordó, en reuniones previas a la firma del acuerdo de las Ordenanzas Fiscales, que bajaría entre un dos y medio y un tres por ciento por año. Con esta bajada en 2020 se pretendía compensar la subida de las bases por parte del Estado y, que al menos, los cordobeses gracias a la bajada municipal, no notaran una subida en el recibo. Al haberse incumplido la bajada del tipo acordada con el PP y haber subido las bases el Estado, como ya sabíamos, la consecuencia es que los cordobeses han pagado más. ¿Es eso bajar impuestos?¿Es ese el dinero que en campaña Bellido prometió que quedaría en el bolsillo de los cordobeses”.



Ante este incumplimiento, que afecta directamente a la economía de las familias y a la credibilidad del gobierno, la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli ha recordado que, “las Ordenanzas Fiscales de 2020 se firmaron con condiciones suspensivas que se pusieron por escrito y que firmó el alcalde. Los acuerdos con VOX no son papel mojado y la situación sobrevenida exige un esfuerzo municipal en recorte de gasto superfluo y eficiencia en la gestión. A Vox no le vale el camino escogido por el PP de seguir asfixiando a familias, autónomos y pymes para seguir manteniendo privilegios y asesores. Hay que bajar impuestos, eso para VOX es innegociable, ya lo advertimos en su día”.