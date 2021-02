Vox garantiza que el desbroce y la limpieza del río a su paso por Córdoba se hará en 2021

“La ciudad hoy está de enhorabuena, por fin, en 2021 recuperaremos el río, un patrimonio que hemos abandonado y maltratado hasta el punto de que hoy vivimos de espaldas al Guadalquivir, como si no estuviera ahí”.

Así se ha expresado hoy la portavoz de VOX en el ayuntamiento, Paula Badanelli, tras confirmar que “el presupuesto de SADECO se modificará gracias a la petición de su grupo e incluirá una partida en 2021 para limpieza y desbroce de los márgenes del río a su paso por Córdoba por un importe de 300.000 euros”.

La limpieza del río ha sido para VOX caballo de batalla desde 2019, “fecha en la que presentamos una moción en pleno que fue aprobada por unanimidad, sin que a día de hoy se haya hecho nada. Por eso nuestra insistencia en este asunto; teníamos claro que si no hay partida en el presupuesto, no hay limpieza. Ya dos veces, no vamos a caer en el mismo error”.

Por eso, añade Badanelli, “estábamos dispuestos a tumbar hoy el presupuesto de SADECO si no se incluía una partida a tal efecto. Finalmente la partida se incluye y podemos, 'por fin, asegurar que las labores de limpieza y desbroce de los márgenes del río se llevarán a cabo en 2021.”

Concluye Badanelli recalcando “la satisfacción de su grupo porque de esta forma se da respuesta a una justa reivindicación de los vecinos, hosteleros y comerciantes de la Judería y de la Ribera que se quejaban por un lado de la imposibilidad de ver la lámina de agua del río, el Puente Romano y los molinos, uno de nuestros principales atractivos turísticos. Y, por otro lado, de malos olores y de una visión desagradable por la basura acumulada.

También advertían, y no es asunto baladí, de la dificultad que el crecimiento descontrolado de la maleza suponía a la hora de acceder al río y poder actuar en caso de emergencia.”