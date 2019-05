Vox dice que no entrará "en competición de sillones", porque "lo primero es la estabilidad para la ciudad"

La número dos de la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha aclarado que su partido no va a entrar "en una competición de sillones o delegaciones como condición irrenunciable" para apoyar el cambio de gobierno en la capital. Despues de escuchar en los últimos días a la cabeza de lista de Ciudadanos, Isabel Albás, decir que sería una irresponsabilidad que el Partido Popular esté al frente de Urbanismo, debido a que en su día no solucionó los problemas durante su mandato, Badanelli afirma que "es necesario que los dos concejales de Vox apoyen el cambio y garanticen la estabilidad para que de verdad se puedan ver nuevas políticas, y dejar a un lado los intereses y reparto de sillones". Badanelli asegura que no entrarán en ese juego y que lo importante es tener un gobierno estable y capaz de aplicar las mejores políticas para la ciudad.