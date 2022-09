Vox dice que abandona "definitivamente" el Imtur por la convocatoria de un consejo "sin tiempo para prepararlo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha anunciado este lunes que su grupo abandona "definitivamente" el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) por la convocatoria de un consejo rector extraordinario "sin tiempo para prepararlo". En una rueda de prensa, la edil ha explicado que "convocaron el consejo rector el viernes a las 13,20 horas", cuando "no estaban muchos de los consejeros, no estaba la interventora", y, a su juicio, "no es forma de convocar y no da tiempo a prepararlo". "La sorprendente respuesta para convocar así es que la presidenta del Imtur, Isabel Albás, se va a Bolivia este martes, seguramente para ver en qué se gastan las infinitas subvenciones que reciben del Consistorio y ver cómo gastan el dinero de los cordobeses", ha señalado Badanelli.

La portavoz municipal ha subrayado que "Vox lleva tres años y medio denunciando este chiringuito del Imtur", a lo que ha agregado "desgraciadamente, como en casi todo este gobierno municipal, lo único que ha hecho es engañar con mentiras y promesas". Por eso, "hoy Vox abandona el Imtur, porque entendemos que es una ofensa y un lastre para este Ayuntamiento que se siga manteniendo un chiringuito como éste, donde se le falta el respeto a los consejeros e incluso a los funcionarios que asisten a él", ha advertido.

Además, ha recordado que "en enero el alcalde dijo que disolvería el Imtur", cuando "éste fue el único motivo que el Grupo Municipal puso para abstenerse en los presupuestos", pero "a día de hoy, en septiembre no se ha hecho nada, no se ha movido un dedo para la disolución del chiringuito y no se entiende qué le pasa a este gobierno, porqué sigue preso de Cs cuando está difunto y va a llevar a la ruina a esta ciudad con chiringuitos como este", ha remarcado la edil.