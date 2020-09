Vox critica "la parálisis absoluta y el bloqueo total" en el Ayuntamiento de Córdoba

La ciudad de Córdoba encara el último trimestre del año y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha afirmado en COPE que “existe una parálisis absoluta y un bloqueo total en el Ayuntamiento de Córdoba, porque nada de lo que se anuncia se materializa”.

El final de este año viene marcado por la aprobación de las ordenanzas fiscales y los presupuestos de 2021. Badanelli ha vuelto a repetir algo que hemos escuchado en sus comparecencias “nosotros queremos una bajada real de impuestos. El año pasado fuimos muy flexibles porque entendimos que era el primer año de mandato y que no se podía tener un nivel de exigencia demasiado alto”. Vox ha vuelto a recordar que existen documentos firmados con su formación por el alcalde de Córdoba, por lo que exigirán la bajada de impuestos.

Otra de las exigencias de la formación es cumplir con los acuerdos con Policía y Bomberos. “Ya lo dijimos en el mes de febrero, era necesaria la remodelación de la sala de descanso de la comisaría de la avenida de los Custodios, es indigna, y también es necesario mejorar la vigilancia en los accesos”, ha advertido la concejal, quien ha añadido que “hay que adaptar también vestuarios y baños, sobre todo para las mujeres, y mejorar la sala de tiro”.

Badanelli ha asegurado que , “cuando nuestra formación solicitó que se actuase y que se llevaran obras de reforma en Policía y Bomberos era porque era urgente y necesario. Si no se acometen estas obras que Vox ha pedido, y con las que el gobierno municipal se comprometió, difícilmente van a poder desarrollar su trabajo en condiciones dignas sus trabajadores".

Sobre la falta de seguridad en la zona del Brillante, Tablero y Patriarca, donde se están produciendo actos vandálicos con quema de setos en distintas viviendas, ha asegurado que “estos actos que afectan a setos, árboles e incluso llegan a transformadores eléctricos y tomas de gas, son un auténtico peligro, “no son suficientes las medidas que se están tomando para solucionar el problema, tal vez por falta de efectivos policiales o por los refuerzos de los distintos turnos”. Badanelli ha añadido que esta zona de Córdoba "ya pagan suficientes impuestos y están totalmente abandonados".

Actualmente la situación sanitaria provocada por la Covid-19 está consiguiendo que las empresas de todos los tamaños se resientan y sobre todo del sector del turismo. La labor que está realizando el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) no es suficiente, "hay que dar un golpe de timón, el turismo no se va a recuperar a corto plazo. La ciudad necesita soluciones inmediatas. Nosotros tenemos las nuestras, pero no es nuestra competencia. Las propuestas de Vox caen en saco roto, porque son escuchadas pero luego no se plasman en ningún documento", ha afirmado Badanelli.

Vox Córdoba se encuentra inmerso en la renovación de cargos, donde el proceso se está desarrollando "con muchísima ilusión, somos unos privilegiados al contar con Alejandro Hernández, por su su experiencia, capacidad y honestidad. Además ha sido el segundo presidente más avalado de España después de Murcia, y estamos muy orgullosos. Nos sentimos un partido con las ideas muy claras para Córdoba y para España".