Vox Córdoba demanda la suspensión de dos actos previstos por el 25-N

Vox Córdoba ha demandado la suspensión de dos de los eventos fijados para celebrar mañana miércoles el 25-N como Día para la Eliminación de la Violencia Machista. Concretamente la portavoz de la formación, Paula Badanelli, se ha ceñido a la concentración a las puertas del Ayuntamiento que hay convocada para mañana a las 12 horas y la marcha a pie desde Puerta Sevilla hasta la Diputación Provincial, a partir de las 18.30 horas.

Vox señala que con la celebración de esos actos del 25N en Córdoba se incumple, por un lado, el decreto del alcalde de 9 de noviembre sobre la suspensión de todos los actos institucionales del Ayuntamiento, y por otro lado, el decreto ley de la Junta de Andalucía de 21/2020 en el que se tipifica como infracción muy grave la celebración de reuniones en espacios públicos o privados, en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.

Entiende la formación que ambos eventos ponen en peligro la salud y podrían provocar nuevos contagios y brotes de coronavirus en la ciudad. Badanelli ha catalogado estas convocatorias de “locura” y “despropósito” y ha reflexionado sobre el tema diciendo si el Ayuntamiento quisiera “replicar en Córdoba un 8M”, en alusión a la manifestación del Día de las Mujeres en Madrid, que para VOX desencadenó la pandemia en la capital.

Además, Badanelli se ha preguntado sobre “cómo se le explica a quienes han tenido que cerrar su negocio o a quienes no pueden ir a visitar a sus familiares que el Ayuntamiento organice una manifestación y una concentración saltándose sus propias restricciones”.

La respuesta de Torrico: “Lo que VOX quiere es que no se celebre ningún acto por el 25-N”

La respuesta desde el PP ha llegado por parte del delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, que ha expuesto que la manifestación de mañana no está organizada por el Ayuntamiento y que cuenta con la autorización de la Subdelegación de Gobierno. De paso, Torrico ha contraatacado diciendo que “La Subdelegación del Gobierno ha autorizado esta manifestación, como en su día autorizó la protesta de los representantes de la hostelería, celebrada el 12 de noviembre, y no oímos crítica alguna de la portavoz de Vox”. Igualmente, Torrico ha recordado los actos del Día del Pueblo Gitano y del Día de la Hispanidad y que “en ninguno de ellos hubo críticas por parte de VOX”. En suma, entiende Torrico que “Vox no quiere que se conmemore el 25-N”.

