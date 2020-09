Vox Córdoba acusa a Bellido de "prostituir" el Festival de la Guitarra con su externalización del IMAE

Tras conocer que el IMAE quiere externalizar la programación de los grandes conciertos del Festival de la Guitarra, Vox ha pedido que el gobierno local, que preside José Mª Bellido, aclare la situación y dejen de ocultar información.

“Es impresentable cómo se ha planteado un asunto de esta envergadura, los consejeros se han enterado por la prensa del contrato del Festival de la Guitarra, con una cuantía de 3,5 millones de euros en 6 años. Desde Vox nos parece una absoluto disparate, ideado por el PP que nos vuelve a llevar a la falta de transparencia en la gestión de este equipo de gobierno, y lo peor es que no le tiembla el pulso”, ha denunciado Badanelli.

Desde el grupo municipal de Vox han dejado claro que es inaceptable que la línea de Cultura no la marque el Ayuntamiento, “si se pierde el control de los más importante del IMAE y de la ciudad en materia cultural se pierde el pulso de la misma”. Según Badanelli, “sería una buena idea nombrar un director, un experto en Cultura que acompañara al ayuntamiento y le aconsejara pero no esto, no una empresa externa en la que dejar uno de los eventos culturales más importantes y trascendentales de nuestra ciudad”.

Además, “esta nueva forma de gestión, no ahorra costes y lo que es peor, no garantiza una mejora en la calidad del festival. Si estos eran los planes que tenía Bellido, ahora empezamos a entender los cambios en Cultura y las nuevas responsabilidades”, ha explicado Badanelli.

La portavoz de Vox ha explicado que no entiende como el alcalde de Córdoba da un cheque en blanco y “no queremos pensar que esto tiene que ver con algún anuncio hecho a bombo y platillo de una gran inversión vinculada al ámbito cultural. El gobierno del PP se despreocupa del contenido para que esta empresa traiga a quien quiera, tenga que ver con la guitarra o no, se dejan arrastras por la tendencia generalista como pasa en miles de ciudades. Queremos mandar nuestro apoyo a los trabajadores de Cultura, el alcalde con esta acción. ” ha puntualizado la portavoz municipal.

Por último, Badanelli ha recordado que “En este ayuntamiento no sale nada, el pliego del Alcázar, el Templo Romano atascado, este es el gobierno del anuncio y de la mala gestión”.

También te puede interesar: