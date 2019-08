VOX ve en el aire el proyecto de las dos nuevas comisarías para Córdoba

Desde el grupo municipal de VOX han denunciado hoy "el abandono por parte del cogobierno municipal de Bellido del proyecto de las dos comisarías de Policía Nacional cuya construcción sigue pendiente a día de hoy en espera de que se culmine la cesión de suelo que tiene desde hace más de un año y medio sobre la mesa la GMU".

Para la portavoz de VOX, Paula Badanelli, es evidente que "para el PP estos proyectos ya no son tan importantes porque de ellos nada se habla y nada se sabe. Es un hecho incuestionable que no están entre las prioridades de la GMU porque no se han tenido en cuenta en el Plan de Choque anunciado por Salvador Fuentes ni tampoco aparecen en los puntos de acuerdo del cogobierno de PP y CS".

Es una pena, añade Badanelli, "que nuestros cuerpos de seguridad tengan que pagar el pato del cambio de gobierno central y se vean condenados a seguir trabajando en condiciones indignas por cuestiones meramente políticas". Parece que ahora "el interés está en segarle la hierba al gobierno central del PSOE utilizando como arma arrojadiza estos proyectos".

VOX recuerda que estas comisarías han sido insistentemente reivindicadas por los sindicatos policiales y los propios altos cargos del cuerpo que llevan años asegurando que el edificio principal donde se encuentran los servicios operativos de la Policía Nacional, no reúne unas condiciones dignas para trabajar. De hecho, el nuevo Comisario nombrado en junio, insistió en pedir que no se abandonase el proyecto.

Desde VOX "le pedimos a Bellido que deje a un lado los intereses de su partido y que colabore con el gobierno central poniendo cuanto antes a su disposición los suelos necesarios para iniciar la construcción de estas necesarias instalaciones". Queremos, concluye la portavoz municipal, "un compromiso firme y una fecha cierta de finalización del proceso de cesión de suelo por parte de la GMU para así poder reivindicar en el

Congreso, que se incluyan las partidas necesarias en los presupuestos futuros y que se inicien cuánto antes las obras".