La Virgen de la Luna de Pozoblanco entra a formar parte de la NASA y aspira a ser la Patrona del satélite

La patrona de las localidades cordobesas de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, la Virgen de Luna, aspira a serlo también de los aventureros del espacio. En el espacio regional La Tarde en Andalucía de este lunes dedicado a Córdoba -en el que también hablamos con la primera mujer bombero de Córdoba y de la Semana Santa en nuestra capital- contamos que la NASA ha admitido una estampa de dicha Virgen que formó parte de la expedición Apolo 11 entre sus archivos.

En el Santuario de la Cofradía que le rinde homenaje hay una foto firmada por los tres primeros astronautas que pisaron la luna -Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins- gracias al empeño de un soñador.

El dependiente de la droguería Moreno de la localidad, Felipe Sánchez Urbano, escribió con fe e ilusión tres cartas a la NASA en 1965 en su calidad de Secretario de la Cofradía. No obtuvo respuesta, pero no se rindió y remitió otras tres más una vez que se produjo el alunizaje del Apolo XI dedicadas a cada uno de los astronautas que protagonizaron la gesta:

“Muy Sr. nuestro: con gran emoción hemos seguido la operación Apolo XI, culminada con tantos éxitos que compartíamos todos los hombres de buena voluntad, por lo que lo felicitamos efusivamente. Con este motivo, y como el mejor presente que podemos ofrecerle, le adjuntamos una fotografía de la Santísima Virgen de Luna, Patrona de esta ciudad y titular de nuestra cofradía, rogándole acepte éste nuestro obsequio en conmemoración de la gran gesta que han llevado a cabo, siendo los primeros terrestres que han pisado la Luna. Hemos propuesto a la autoridad eclesiástica que nuestra titular la Santísima Virgen de Luna sea nombrada Patrona de los Astronautas. Que Dios, Nuestro Señor, lo bendiga en unión de sus familiares. Atentamente le saluda, Felipe Sánchez Urbano”.

La carta fue entregada al Embajador Norteamericano en España -Robert C. Hill- y éste ayudo a provocar el milagro. En septiembre de 1969 llegó a Pozoblanco una carta procedente de Houston y dirigida a Sánchez Urbano:

“Estimado señor secretario: muchas gracias por su cálida y considerada carta. Apreciamos mucho sus esfuerzos en nuestro nombre y le deseamos todo el éxito en su dedicada actividad. Nos sentimos honrados por su atención”

La carta, en inglés, iba rubricada por Armstrong, Aldrin y Collins y acompañada de la fotografía oficial, también firmada, y de una imagen del logotipo de la NASA, también rubricado por el trío.

La singularísima historia durmió durante décadas hasta que un profesor pozoalbense de un Colegio de Guillena, Herminio Rodríguez Pozo, la rescató del olvido. Rodríguez Pozo, aficionado al mundo aeroespacial, explica a COPE que “hace dos o tres años me topé con esta historia. Había escuchado algo por encima a través de mi suegro. Gracias a una experiencia científica espacial en mi colegio, vi que podía ser necesario unir mi experiencia con el colegio, así que contactamos con la Estación Espacial Internacional. Vi que había mucho material que era de dominio público. Fui llamando a muchas puertas, muchos medios de comunicación y en estos años ha tenido mucha repercusión”.

HELLO , Thank you. 51 YEARS AGO, BUZZ ALDRIN . A COFRADÍA SENT YOU A LETTERS

AND SEND US TWEET AND A DEDICATION OR GREETING TO THIS STORY Please. SPAIN. COFRADÍA VIRGEN DE LUNA (POZOBLANCO) pic.twitter.com/XsgUCIEeDl