Gómez Villamandos: "No existe ningún exceso de universitarios, es el mercado laboral el que no está preparado"

José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba (UCO) desde 2014 y ahora, desde mayo, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha realizado un balance en COPE sobre la situación actual del sistema universitario, sus recursos y posibidilidades.

Villamandos está al frente de una institución que tiene como objetivo principal diseñar una ley que se ajuste a las necesidades de la universidad del futuro: "Esa oportunidad está cerrada al no haber un gobierno, aunque sí hemos hablado con el gobierno en funciones. Queremos tener un documento elaborado a final de año y comunicárselo", ha señalado.



Igualdad en las universidades

El rector de la Universidad de Córdoba ha indicado que las universidades están implementando numerosas políticas de igualdad de forma independiente y que a nivel estatal, CRUE se encarga de organizarlas y mantenerlas lo más coordinadas posible. En este sentido, ha afirmado que "cada vez que firmo nombramientos de catedráticos y profesores titulares, la mayoría son mujeres, a diferencia de lo que pasaba hace unos años."



Competencia autonómica

Villamandos ha asegurado que la esencia de la universidad se mantiene en todos los territorios españoles. Sin embargo, ha insistido en que el verdadero escalón se encuentra en los precios públicos a los que tienen que hacer los alumnos matriculados: "Estamos trabajando para que todo esté más homogeneizado, es un tema de coordinación territorial, porque es cierto que creemos que se están produciendo diferencias de oportunidades importantes entre los alumnos de cada Comunidad Autónoma". Andalucía es, en este caso, la Comunidad con menor tasa en relación a la renta.

En cuanto a la Universidad de Córdoba, el rector ha remarcado que los indicadores no son malos, pero que las actividades de transferencia, de emprendimiento y de empleabilidad- que depende mucho del sector socioeconómico- son mejorables.



Investigación

"La investigación en España sigue siendo un caballo de batalla, mientras que en otros países, durante la crisis económica, ha aumentando el gasto en investigación, en España ocurre todo lo contrario. Da la sensación de que nuestros gobernantes no se fían del potencial que tiene la investigación como elemento de desarrollo de un país", ha espetado el presidente de CRUE.

Además, ha afirmado que para alcanzar la financiación de los años anteriores a la crisis, sería necesario un incremento de fondos de 500 millones de euros, y ha recordado que el 70% de la investigación en España viene de la mano de las universidades, así como también el 80% de la buena publicación española. Y no solo eso, también sería fundamental mejorar la distribución de los mismos.

Sin embargo, ha anunciado que "después de muchos años de sequía, parece que en Andalucía va a haber dinero para la investigación, puesto que ha salido una convocatoria de proyectos de excelencia con fondos FEDER transferidos desde la Junta que se pondrán en marcha a partir de septimebre".



Finalmente, ha dado un mensaje contundente con respecto a la creencia general del exceso de universitarios en España. "No creo que haya exceso de universitarios, estamos por debajo de la media en los porcentajes de OCD, pero en España hay un mercado de trabajo que no es capaz de asumir un personal tan formado. En otros países el modelo socio económico es completamente diferente, el nuestro no se ajusta a la Europa del siglo XXI", ha concluído.