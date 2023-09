Víctor Erice, Woody Allen y Hirokazu Koreedaa, tres grandes en la cartelera

Esta semana comenzamos con dos cintas de animación, “Osito Boom” y “Astros inmóviles”. La primera nos cuenta cómo la vida lleva a un ladrón profesional a cambiar de vida, tras robar un rubí mágico y perderlo e intentar recuperarlo. Una historia con moraleja que nos llega desde Rusia. Astros inmóviles nos cuenta cómo Chenghua, una niña de nueve años a quien le toca asumir la responsabilidad de hacer de traductora para sus padres, de origen chino, y busca evadirse con su afición por el espacio.

Llega también “The Creator”, con la IA como fondo… en una futura guerra entre raza humana e IA, un agente especial es reclutado para acabar con el arma con la que la IA quiere acabar con el mundo, que ha tomado la forma de niña pequeña. Un drama de ciencia ficción que tiene miga y que, desde luego, está de mucha actualidad.

La saga “Saw” regresa con la décima secuela. En esta ocasión se sitúa entre Saw y Saw II y narra cómo John se venga de quienes lo han engañado con un tratamiento experimental para curar su cáncer. Mucho cine gore, como no podría ser de otra forma.

También llega la cuarta entrega de otra saga, no tan conocida, “Los mercenarios”, con Silvester Stallone a la cabeza. Pero la verdad es que es bastante prescindible y ofrece más de lo mismo. Unos tipos duros, acción y poca trama. Poco recomendable.

Con poco presupuesto y mucho desparpajo llega “Misión a Marte”, una cinta de ciencia ficción que narra cómo dos hermanos vascos, en un futuro apocalíptico, deben cumplir una misión en Marte. Delirante, sorprendente y con muchas ganas.

Woody Allen regresa con “Golpe de suerte”, una comedia negra francesa que retoma el tema de Match Point, pero más liviano pero no por ello menos interesante. El reencuentro entre dos antiguos compañeros de instituto quiebra la felicidad que parecía tener un matrimonio perfecto. Es divertida y entretiene sin duda. Woody Allen tiene cuerda para rato.

Desde Japón nos llega “Monstruo”, un drama que se cuela en las entrañas y nos habla de los prejuicios y de cómo juzgamos de forma precipitada, trata temas de calado, sentimientos escondidos, frustraciones, maltrato en los colegios… una cinta que interesa y que deja poso y muy buenas interpretaciones.

Emma Suárez y Gonzalo de castro están a la cabeza de una comedia romántica de enredo que entretiene y nos da buenas interpretaciones. “La ternura” es la historia de una reina y sus hijas que, huyendo de los hombres, acaban en una isla que ellas creen desierta, pero que está habitada por un leñador y sus dos hijos, que a su vez, huían de las mujeres. Una historia de enredos que nos hace pasar un rato agradable. Alexandra Jiménez, Fernando Guallar, Anna Moliner y Carlos Cuevas completan el reparto.

Terminamos con la vuelta al cine de Víctor Erice, “Cerrar los ojos”, que nos regala una obra maestra para el cine español. Manuel Solo, José Coronado, Ana Torrent y María León nos cuentan la historia de un famoso actor de cine que desapareció en extrañas circunstancias. Años después la televisión vuelve a hablar del caso y empieza a descubrirse el misterio. Un ejercicio de cine magistral que sentencia el mito del director vasco.













