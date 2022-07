Vecinos del Casco Histórico de Córdoba lamentan que su petición para instalar placas solares no sea atendida

Una vez más las distintas asociaciones vecinales del Casco Histórico se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba exigiendo tener una respuesta por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ante su petición para poder instalar placas solares en sus viviendas.

La instalación de las mismas está prohibica desd que en julio de 2007 el Consejo Rector adoptara un acuerdo que la prohibía. Hoy de nuevo, los vecinos de Regina-Magdalena, La Axerquía, La Medina, San Lorenzo Existe, Galea Vetus de San Agustín, Puerta de Almodóvar y la Fuenseca, Orive y Santa Marina, vuelven a insistir en esta propuesta que hicieron hace un año al presidente de la GMU Salvador Fuentes, el cual "aún no nos ha respondido", afirma Guillermo Contreras, portavoz de La Axerquía.

"Los argumentos que nos da el señor Fuentes caen por su porpio peso", asgura Contreras. Uno de los ejemplos los ha dado al señalar a Ámsterdan, que teniendo una superficie de Patrimonio de la Humanidad "más grande que Córdoba", tiene una política activa que sí permite la colocación de estos elementos. Según Marcos Peel, arquitecto y vecino del Casco, desmiente que "las azoteas sean bonitas estéticamente como podemos pensar todos. No quiere que se vean dsde la calle peor hay muchos tejados que no se ven desde la calle. Además las placas tienen una vida útil de 10 años y como evoluciona la tecnología, pasado este tiempo se puede instalar otro tipo de placa que se adapte más al diseño de una cubierta o azotea, para así no romper con la estética, que solo se puede apreciar desde el cielo".

Por su parte, Guillermo Contreras ha denunciado que "Fuentes les informó que estudiarían la propueseta a finales de mayo para que se aprobara a finales del mes, y no lo ha cumplido". Durante la concentración Salvador Fuentes se ha dirigido a los vecinos a su entrada en el Ayuntamiento en un día donde se ha celebrado el Pleno extraordinario del mes de agosto y les ha dicho que "estamos en ello”.