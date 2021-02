El vaticinio de 'Financial Times' sobre la pandemia en España: "Sería devastador"

¿Cómo será la situación de España el próximo verano? ¿Se habrán puesto el suficiente número de vacunas para lograr la inmunidad de rebaño? ¿Podremos viajar fuera de nuestras fronteras? ¿Y recibir turistas de otros países?

Estas son algunas de las preguntas que todos nos plateamos de cara la próximo verano y las vacaciones estivales. Una época en la que se produce el mayor número de desplazamientos tanto por el interior como hacia el exterior nuestro país.

El prestigioso periódico económico británico 'Financial Times' se ha hecho eco de estas preguntas y ha analizado en un artículo cuál es la situación de España. El medio británico se pregunta si el turismo español podría sobrevivir a un segundo verano con pandemia y recuerda la crisis que atraviesa este sector tan importante en la economía española, donde más de 500 hoteles han cerrado y “muchos más se verían afectados por la pérdida de una segunda temporada”.

