El uso de los teléfonos móviles en los centros escolares a debate

El uso de los teléfonos móviles en los más pequeños es una puerta al mundo a temas no adecuados con el consiguiente peligro. Cada centro escolar se rige por sus propias decisiones sobre permitirlos o no, y en los que no lo permiten, muchos no lo cumplen. El uso de las redes sociales o incluso de las apuestas, están convirtiendo a los más pequeños en simples marionetas con grande efectos negativos en cada uno de ellos. Sólo en la provincia de Córdoba, más del 90% de los niños de diez años cuentan con un teléfono móvil. No habría que alarmarse si ese teléfono móvil solo fuera para recibir o realizar llamadas, el problema radica que es una ventana al mundo, donde los menores pueden acceder a los temas que quieran.

El profesor José Carlos Aranda lo tiene claro "los teléfonos móviles habría que prohibirlos en los centros escolares", ya que se convierten en un elemento de distracción. Aranda explica que "durante mis clases he visto como niños utilizan los móviles para mantener conversaciones en redes sociales, e incluso en juegos online". Con este comportamiento los alumnos no atienden a las explicaciones de los profesores, con la consiguiente pérdida de tiempo. Pero también ve preocupante que el móvil se use como "apaga niños", y es que muchos padres hacen entrega del móvil a niños desde los dos años de edad para tenerlos callados y que no molesten.

Aranda también se ha referido al uso de móviles en los hogares, "un estudiante no debe tener su móvil en la habitación de estudio", y lo más importante "la edad para que un niño deba tener un móvil en sus manos debería ser los 15 o 16 años".

Escucha la entrevista a José Carlos Aranda y las recomendaciones que hace a padres y educadores.