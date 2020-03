Urbanismo presentará en próximos días a los grupos municipales el borrador de innovación del Cordel de Écija

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) asegura que en próximos días se presentará a los distintos grupos políticos el borrador de innovaicón del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que plantea el Grupo Lar para el proyecto sobre el Cordel de Écija, que ahora analiza el equipo de gobierno tras el registro del mismo a finales de febrero.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha apuntado que habrá reuniones con los grupos para tratar este tema, con el fin de "hacerlo con toda la responsabilidad y toda la discreción que merecen los temas de ciudad", a lo que ha añadido que la moción que se aprobó en febrero de 2019 sobre este plan y el espíritu con el que salió adelante "sigue vivo".

No obstante, ha aclarado que "ese proyecto será lo que el PGOU pueda permitir y todas las fuerzas políticas tendremos la obligación de intentar sacar adelante o no, en base a que se cumplan o no los preceptos del PGOU", a la vez que ha indicado que lo que había hasta finales de febrero eran "propuestas, pero en ningún caso un borrador".

Tras remarcar que van a ser "absolutamente leales con todo el mundo", el edil ha comentado que "será el consejo rector el que decida y la comisión de licencias si se le da o no, porque esto es un proyecto de ciudad", que considera "muy importante" de cara a unir el Distrito Sur con la ciudad.

Preguntado sobre el reparto de superficie por usos que hace la empresa Lar en su borrador, ha abundado en que se están viendo los planos ahora, aunque ha avanzado que está "muy equiparada" la superficie comercial y residencial.

A parte de que se celebren las reuniones con los grupos "para que todo el mundo sepa las condiciones de este borrador de innovación de plan", Fuentes espera que la empresa interesada lo explique también presencialmente.

Entretanto, ha detallado que el borrador se ha registrado el 26 de febrero por "un arquitecto que no es el que estaba antes", mientras que el día 12 de febrero se registró un documento "sin ninguna firma de arquitecto", de manera que "el válido" es el último, que se analizará con los grupos.