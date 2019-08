Urbanismo apuesta por "levantar el foco" de los veladores y llegar al "consenso" entre vecinos y empresarios

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda, y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha expresado este martes su apuesta por "levantar el foco" de la situación de los veladores, tras haberse "focalizado y radiado reuniones que no han sido buenas", de manera que "se ha creado un malestar", y ante ello como solución confía en "el consenso" entre vecinos y empresarios.

No obstante, el concejal ha aclarado en una rueda de prensa que es "partidario de que las cosas se hagan rápido", de modo que "aquí comisiones las justas y necesarias" después de haber "criticado durante cuatro años las comisiones", porque, a su juicio, "al final las cosas no se resuelven, los problemas no se arreglan y la gente se desencanta".

Al respecto, ha detallado que se ha reunido con representantes de los vecinos y empresarios, con los que se ha compartido "la inquietud de que había que levantar el foco de la comisión de veladores", puesto que "se demoniza al sector y se crean problemas a los vecinos", con una situación "muy incómoda".

En este sentido, Fuentes ha valorado que hay "una voluntad de colaboración" tanto de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), como del movimiento vecinal, aunque se ha acordado "tener mucha discrección, no seguir poniendo el foco en estos debates y alcanzar acuerdos para evitar el malestar" generado entre los vecinos y el sector de la restauración que "crea empleo y riqueza", ha remarcado.

Por tanto, ha aseverado que con "la discrección, el trabajo y la voluntad de los vecinos y de Hostecor se llegará al entendimiento", dado que "hay que compatibilizar la actividad, el empleo y el progreso con la convivencia y los vecinos", ha argumentado.

Preguntado por la participación de otros colectivos, además de los vecinos y empresarios, el edil ha respondido que "no se pueden crear debates eternos que no tengan soluciones rápidas", después de que "se ha hecho mucho daño al sector y a los vecinos".

En definitiva, el concejal de Urbanismo considera que hay que llegar a "un consenso, porque todo el mundo tiene que convivir con la actividad y sanamente", a la vez que ha defendido "la necesidad de quitar el foco" de la situación de los veladores.

Mientras, el edil ha indicado sobre la adaptación al decreto de la Junta por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se trabaja en ello para culminar antes de final de año.