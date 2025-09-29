La Universidad de Córdoba inaugura el curso 2025-26 con la investidura de 75 doctores y un llamamiento a reforzar la financiación del sistema universitario

El Salón de Actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales ha acogido este lunes el solemne acto de apertura del curso académico 2025-2026 de la Universidad de Córdoba (UCO), en una jornada marcada por la celebración de los logros alcanzados en el último año y por la reflexión sobre los retos que aún afronta el sistema universitario andaluz.

La ceremonia se ha iniciado con la investidura de 75 nuevos doctores, a quienes el rector, Manuel Torralbo Rodríguez, ha felicitado por culminar “la trayectoria académica más alta que otorga la universidad”. En palabras del rector, la investigación “no es un esfuerzo aislado, sino un camino constante de búsqueda del conocimiento que refuerza la credibilidad de la ciencia y consolida el papel de la Universidad de Córdoba como referente en Andalucía, España y el mundo”.

Tras este acto, la secretaria general de la institución, María Luisa Rodríguez Copé, ha presentado la memoria del curso 2024-2025, en la que se recogen las principales cifras y avances de la UCO en docencia, investigación, transferencia y compromiso social. La universidad cerró el curso con 18.334 estudiantes —14.402 de grado y 3.932 de posgrado—, la defensa de 195 tesis doctorales y la gestión de 58 másteres oficiales, siete de ellos habilitantes. También destacó la creciente movilidad internacional, con mil plazas ofertadas en programas Erasmus+, UCO Global y SICUE.

La lección inaugural ha corrido a cargo del profesor Manuel Ruiz de Adana Santiago, Doctor Ingeniero Industrial y Catedrático en el Área de Máquinas y Motores Térmicos. Su disertación, titulada “Sostenibilidad e innovación en sistemas de climatización. Nuevos retos y estrategias”, abordó la necesidad de transformar los sistemas de refrigeración y climatización hacia modelos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El ponente expuso ejemplos de soluciones desarrolladas en la UCO, como la unidad RACU, un sistema de enfriamiento que emplea energía renovable y permite la renovación del 100 % del aire exterior sin recurrir a gases refrigerantes, con un notable ahorro energético.

Manuel Torralbo (centro), junto a Lorena Garrido, en el acto inaugural del curso 25-26 de la UCO.POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA SOCIEDADFRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

En su intervención, el rector Torralbo repasó los principales hitos del último curso. Entre ellos, la aprobación del IV Plan Estratégico 2025-2030, la consolidación de los Centros Universitarios de Desarrollo Territorial en distintas comarcas, la captación de más de 9 millones de euros en fondos competitivos de investigación, la mejora de la posición en rankings internacionales y la ampliación de la oferta académica con nuevas titulaciones. También subrayó el impulso a la digitalización, que permite que el 44 % de los másteres oficiales se impartan ya en modalidad virtual o mixta, así como la puesta en marcha de laboratorios equipados con tecnologías punteras en inteligencia artificial, big data y realidad virtual.

En materia de transferencia, la UCO firmó 253 contratos con empresas y 115 prórrogas, por un importe superior a siete millones de euros, además de constituir cinco nuevas cátedras patrocinadas y crear centros universitarios en Baena, Cabra y Priego. Según la memoria académica, más de 5.900 estudiantes realizaron prácticas externas durante el pasado curso y se mantuvieron activos 2.555 convenios con entidades públicas y privadas.

El rector también reconoció los desafíos pendientes, como las limitaciones normativas y financieras que afectan al sistema universitario andaluz. “La autonomía universitaria se diluye cuando no está garantizada la sostenibilidad económica”, afirmó, reclamando una financiación adecuada y estable. En este sentido, defendió que las universidades públicas “no piden privilegios, sino un trato justo acorde a su papel en la cohesión territorial, la innovación científica y la formación de personas comprometidas”.

Torralbo incidió igualmente en la necesidad de seguir avanzando en la modernización de infraestructuras, la consolidación de alianzas internacionales, la simplificación administrativa y la adaptación a un contexto demográfico cambiante. Sobre las universidades privadas, subrayó que la oposición de la UCO a determinadas iniciativas responde a la “responsabilidad de velar por la calidad y el verdadero sentido del término universidad”.

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades académicas e institucionales, entre ellas los rectores de Sevilla y Jaén, Miguel Ángel Castro Arroyo y Nicolás Ruiz Reyes; la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido Serrano; el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano; y los exrectores José Manuel Roldán Nogueras, Eugenio Domínguez Vilches y José Peña Martínez.

En un momento más emotivo, el rector dedicó unas palabras a Gaza, recordando que la universidad “no puede permanecer ajena al sufrimiento humano” y reivindicando la paz como “un compromiso diario con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas”.

El acto académico concluyó con la interpretación del Gaudeamus Igitur a cargo del Coro Averroes de la Universidad de Córdoba, símbolo de una comunidad universitaria que abre un nuevo curso con la vista puesta en la excelencia, la sostenibilidad y el compromiso social.