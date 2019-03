Unión Cordobesa anuncia su disolución

El partido que fundó en 2010, Rafael Gómez “Sandokán”, ha anunciado su disolución y por tanto, que no concurrirá a las elecciones en Mayo. El principal motivo, la falta de apoyo que ya recibieron en los comicios anteriores, así como la bajada que podrían sufrir en estas ante la fragmentación existente.

Su portavoz en el Ayuntamiento, Rafael Carlos Serrano, ha agradecido la oportunidad que ha tenido en estos cuatro años, y ha pedido a los votantes de UCOR que apuesten por el cambio. Para Serrano, no se puede pedir el voto para "un equipo de Gobierno y su socio que ha gobernado en función de su ideología política y no del bien de todos los cordobeses". Serrano ha recordado que pese a que sus mociones se han aprobado por unanimidad, con propuestas para todos, no se ha puesto en carga ni una sola, así como las mociones presupuestarias.

Serrano ha anunciado que, aunque le gustaría continuar al servicio de los cordobeses, se reincorporará a su puesto de trabajo, puesto que no ha recibido ofertas por parte de otros partidos.