Tres investigadores de la Universidad Loyola, entre los más influyentes del mundo

Los investigadores de la Universidad Loyola Juan Carlos Serrano Ruiz, Antonio Ariza Montes y Carlos Ortiz Domínguez se encuentran entre los científicos más influyentes del mundo según el ‘Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists’ que elabora la Universidad de Stanford (California, EEUU) y que se ha publicado recientemente. Este informe detalla el ranking de los científicos más prestigiosos del mundo fundamentado en la producción científica y el número de citas a partir de la base de datos Scopus.

Se trata de un nuevo hito en el ámbito de la investigación logrado por la Universidad Loyola, ya que es la primera vez que investigadores de la institución jesuita aparecen en este ranking, lo que les sitúa en la élite de la ciencia a nivel internacional. Este ranking de la Universidad de Stanfordes una de las clasificaciones más prestigiosas del mundo, donde se encuentran los más de 180.000 investigadores más influyentes a nivel internacional en base a datos bibliométricos obtenidos de Scopus, donde se valora la producción-calidad científica tanto en la trayectoria de cada investigador como el número de citas obtenidas por sus publicaciones.

La lista ha sido publicada en la revista ‘PloS Biology’ y supone un fuerte reto para la investigación en la Universidad Loyola, que con solo diez años de trayectoria ha logrado que tres de sus investigadores figuren en esta relevante clasificación investigadora a nivel mundial.





Juan Carlos Serrano Ruiz





Juan Carlos Serrano Ruiz, investigador Ramón y Cajal y responsable del grupo de investigación de la Universidad Loyola Materiales y Sostenibilidad, figura tanto en el ranking relativo a la trayectoria investigadora como al que considera la calidad de sus publicaciones. El investigador de la Universidad Loyola, junto con su equipo del Laboratorio de Materiales y Sostenibilidad y el grupo de investigación de mismo nombre se encarga de realizar estos procesos llamados electroreducción de CO2 a gas de síntesis y la electrooxidación de bioetanol a hidrógeno.

Estos procesos tratan de cambiar las propiedades químicas a compuestos mediante aplicación de energía eléctrica. Son procesos de gran importancia hoy en día, ya que pueden ser utilizados como una forma muy prometedora de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera a través de su transformación en otros productos de interés como los combustibles.

El investigador Ramón y Cajal trabaja en la Universidad Loyola desde el año 2017, cuenta con 72 publicaciones científicas, ha realizado más de 40 comunicaciones en congresos, es editor único de 4 libros sobre conversión de biomasa y autor de cuatro patentes. Sus publicaciones se han citado más de 7.400 veces, ha participado como investigador principal en 4 proyectos europeos del Séptimo Programa Marco y Horizonte 2020 y ha participado en más de 20 proyectos de investigación.





Antonio Ariza Montes





Antonio Ariza Montes, igualmente valorado por la calidad de sus publicaciones, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático senior de Organización de Empresas. Responsable del Grupo de Investigación Social Matters de la Universidad Loyola, ha participado a lo largo de su carrera en números proyectos y contratos de investigación.

Realiza colaboraciones habituales con relevantes investigadores de otras universidades, tanto a nivel nacional como internacional (por ejemplo, Hong Kong Polytechnic University, Sejong University, Arizona State University, Lancaster University, Universidad ICESI), e igualmente forma parte del grupo de investigación Business@Health Laboratory de la Università Europea di Roma. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas de impacto indexadas.





Carlos Ortiz Domínguez





Carlos Ortiz Domínguez, investigador del Departamento de Ingeniería y también miembro del grupo de investigación Materiales y Sostenibilidad, está trabajando en el desarrollo de procesos que den una respuesta conjunta y sinérgica a los dos retos planteados para descarbonizar el sector energético -captura de CO2 y almacenamiento de energía-, mediante el estudio del prometedor proceso de Calcium-Looping (CaL), el cual consiste en la calcinación-carbonatación multicíclica de CaCO3.

El científico valorado por la calidad de sus publicaciones lidera tres proyectos de investigación financiados a nivel nacional: proyecto ATRIC 4.0 (en colaboración con ACCIONA), para acelerar la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular y maximizar la valorización de residuos y reducir el CO2; el proyecto CO2-FREE, financiado por el Programa Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, que plantea un sistema integrando en un único sistema generación con renovables, almacenamiento de energía y captura de CO2; y el proyecto MOTHERESE, financiado por el Ministerio, en el que se plantea el desarrollo de sistemas modulares de almacenamiento termoquímico de energía.

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Loyola da la enhorabuena a los investigadores que con sus aportaciones contribuyen al horizonte último de convertirse en una "Doctoral Research University" - según la definición de The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching - en el campo de las ciencias sociales y la tecnología. Loyola quiere ser una Universidad reconocida no solo por la calidad de la formación, sino por la amplitud, relevancia, significación e impacto de la investigación en los ámbitos en los que centra su actividad: investigación básica, aplicada, disciplinar e interdisciplinar, y este resultado marca claramente el camino hacia el objetivo.