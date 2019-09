Torrico: "Ningún plan estratégico será eficaz si no es un plan de todos”

Miguel Ángel Torrico, delegado de Presidencia, Seguridad y Vía Publica, Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, se encuentra muy contento e ilusionado en esta nueva etapa, a pesar de que durante estos meses ha tenido poco tiempo para descansar, ya que el nuevo gobierno se ha encargado desde el primer momento de trabajar por la ciudad. Torrico no ha querido culpar del exceso de trabajo de la herencia recibida del gobierno saliente, pero para ellos la sorpresa ha estado en la “poca confianza del anterior gobierno de seguir en el cargo porque nos hemos encontrado muchos temas empantanados y a punto de cumplirse en plazos”. Ha puesto varios ejemplos de todos esos apartados, algunos tan simples pero a la vez tan serios como la renovación del mantenimiento de semáforos o zona azul, piscinas municipales (que tuvieron que abrir más tarde por falta de mantenimiento) o la climatización de los colegios públicos, donde han tenido que solicitar una prórroga para no perder las ayudas de la Unión Europea. Unas prórrogas que han sido aceptadas y que estarán ejecutadas en tiempo y forma para septiembre del próximo 2020.

El pasado jueves 5 de septiembre comenzaba la Velá de la Fuensanta, y para la cual se ha activado un plan de seguridad y movilidad desde el pasado lunes, el cual ha valorado muy positivamente al día de hoy. Y después la ciudad afrontará la Magna, un evento de “vital importancia porque se esperan 250.000 personas, con cientos de autobuses, teniendo un impacto económico para la ciudad muy elevado”.

Sobre la vuelta de los autobuses escolares al centro a partir del nueve de septiembre, asegura que esta medida afectará positivamente al tráfico, ya que se logrará sacar todos los vehículos de los padres que se veían obligados a acercar a sus hijos al centro escolar, y a partir de ahora solo cinco autobuses entrarán por la calle Alfaros, Alfonso XIII, Tendillas y dejarán a los alumnos en Claudio Marcelo.

No se ha dejado atrás el trabajo que se está llevando a cabo para solventar las necesidades de Policía Local y Bomberos “estamos corrigiendo una situación que no será fácil, porque partimos de un abandono total del equipo de gobierno anterior”. Todas las demandas de estos colectivos “tienen toda la razón del mundo por eso debemos ir solucionando sus exigencias por la seguridad de nuestra ciudad”.

Sobre la Policía Local “actualmente existe una convocatoria en marcha de 97 plazas, que estaban ya contempladas, pero lo que nosotros hemos puesto en marcha es la dotación inmediata de 15 plazas a través de movilidad, es decir, Policías Locales de otros ayuntamientos que quieran venirse a la capital a prestar servicio”, algo que asegura se hará con la máxima celeridad posible.

En cuanto a Bomberos “hay 21 plazas convocadas, que estaban paralizados los procedimientos y se han reactivado, y también se sacarán, a la mayor brevedad posible, 11 nuevas plazas de turno libre de bomberos correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2018”.

Durante estos últimos años han sido muchas las voces que han asegurado que la ciudad no tiene ningún plan, no se sabe hacia dónde vamos. Por eso con la llegada de José María Bellido a la alcaldía, se han mantenido una serie de ronda de contactos para sentar las bases del Plan Estratégico de Córdoba, el tercero de su historia reciente. Para Torrico "la idea clara es que ningún plan será eficaz si no es un plan de todos”. Ha puesto el ejemplo de lo que es ahora mismo Málaga, “una ciudad que en su momento planteó el mismo debate y gracias a su plan estratégico, donde sumaron todos, hoy Málaga es lo que es”.