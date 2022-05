Torralbo se impone a Mérida en las elecciones a rector de la Universidad de Córdoba

El candidato a rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manolo Torralbo, se ha impuesto este jueves en las elecciones rectorales a Julieta Mérida, la otra candidata, en una jornada electoral sin incidentes y en la que la participación ha alcanzado el 71,97% por ciento, según los datos provisionales notificados a las 19,21 horas.

Fuentes de la UCO, han precisando que Torralbo ha sido el ganador y que esas son las cifras provisionales de un proceso electoral en el que estaban llamados a participar un total de 19.519 personas, integrantes de la comunidad universitaria. Manolo Torralbo, doctor en Ciencias Matemáticas y catedrático de la UCO, también es miembro del grupo de investigación 'Didáctica de la Matemática. Pensamiento Numérico' (FQM-193).

Fue vicerrector en la UCO durante el mandato como rector de Eugenio Domínguez y también secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía con el anterior Gobierno andaluz del PSOE, además de edil en el Ayuntamiento de Córdoba, cargo éste último que dejó este mandato para centrarse en su actividad académica.

La jornada electoral, desarrollada entre las 9,00 y las 20,00 horas, ha tenido carácter de hábil y lectiva, si bien el personal ha dispuesto de un permiso de dos horas para ejercer su derecho de voto, excepto el de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, que ha dispuesto de tres horas y media.

El sistema de elección que se ha seguido es el de sufragio universal ponderado y, según el artículo 141 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, el porcentaje de ponderación por sectores es el siguiente: el sector A1 tiene un 54 por ciento, el sector A2 un once por ciento, el sector B un cinco por ciento, el sector C un diez por ciento, y el sector D un 20 por ciento. El sector A1 está integrado por profesores doctores de cuerpos docentes universitarios y pertenece al msimo 657 personas, mientras que el A2 lo conforman profesores contratados doctores y profesores colaboradores con doctorado y son parte del mismo 143 docentes.

El Sector B, por su lado, aglutina a 1.050 electores, que se subdividen en el sector B1 (profesores no doctores de cuerpos docentes universitarios, profesores colaboradores no doctores y contratados del Programa Ramón y Cajal), con un censo de 34 personas, y el B2 (profesores contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios conforme a lo establecido en el artículo 30, y contratados conforme al artículo 34 de los presentes Estatutos, con al menos un año de adscripción continuada a tiempo completo), compuesto por 1.016 personas. Por último el sector C, correspondiente al Personal de Administración y Servicios (PAS), integra a 858 electores y, por último, el sector D, que se refiere a los estudiantes, contabiliza a 16.811 personas, que se subdividen en el sector D1 (estudiantes de Grado), con un censo de 13.256 votantes, y el D2 (estudiantes de másteres oficiales y doctorandos de centros propios de la UCO), que contabiliza 3.555 electores.