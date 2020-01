Thierry Moutinho, el primer fichaje de inverno del Córdoba CF

El interior luso-suizo Thierry Moutinho (28 años) se convirtió este martes en el primer refuerzo en el mercado invernal del Córdoba CF. El jugador llega libre procedente del Steaua de Bucarest y firma por lo que resta de temporada con opción a renovación por ascenso. Ha militado anteriormente en clubes como el Albacete, Tenerife, Mallorca o Cultural.

El consejero Adrián Fernández explicó que “su llegada se debe al esfuerzo del área deportiva, especialmente de Alfonso Serrano”, a quien excusó su ausencia por estar de viaje en estos días tan ajetreados de trabajo.

Moutinho expuso que “a pesar de que en los últimos meses no he competido en Rumanía mucho, me he mantenido en forma y sé lo que tengo que hacer para llegar al nivel óptimo. Para jugar estoy siempre. Mi fichaje se gesta por Alfonso Serrano, al que conocía de mi etapa en Tenerife y tenía muy buena relación con él. Fue fácil decidirme”. De paso, elogió a la afición del Córdoba: “es increíble, siempre me ha gustado venir como futbolista por el ambiente que hay. Es un sitio muy bonito para jugar. En la categoría hay que pelear, fácil no va a ser pero con la gente apoyando siempre será mejor”. Se definió como “jugador de banda, aunque pueda jugar de interior o de mediapunta. Intentaré ayudar al equipo con lo que pueda”.

Adrián Fernández también confirmó que “Valverde es un futbolista que a Agné le gusta mucho y estamos trabajando. Entendemos que debemos tener dos incorporaciones más y según el mercado una tercera. También estamos trabajando en alguna salida más. De momento no hay nada concreto, pero en próximos días vamos a tener noticias. Estamos trabajando en el tema del portero también con varias medidas, alguna más temporales y otra más definitiva”.

Por su parte, el Consejero Delegado Javier González Calvo añadió al respecto de las últimas informaciones derivadas del escrito de la Federación a Instrucción 5 que “hasta que no se resuelva la recusación no se dictará el auto que dé firmeza a la subasta de la unidad productiva. Estamos más tranquilos porque se dice que cuando se solicite la inscripción de la nueva sociedad se estudiará conforme a Ley. No es algo que nos cause preocupación de momento. Si hay un auto que dicta que nos adjudique la unidad productiva y se nos transfieran los derechos federativos tendrá que acatarlo”. En referencia a la polémica surgida con el emplazamiento de la convocatoria de la Junta General Extrordinaria hecha por Azaveco para este miércoles a las 10, confesó: “intentamos estar algo ajenos a lo que ocurre en el Córdoba CF S.A.D. porque bastante lío tenemos con lo nuestro. Esta mañana nos requirió Francisco Estepa para que se habilite la sala de juntas para la convocatoria de la Junta. No os puedo decir si mañana se celebrará aquí”.