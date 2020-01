'The Broadway Collection' llega al Teatro Góngora de Córdoba

'The Broadway Collection' es el espectáculo que llega a Córdoba de la mano del Cuarteto Averores, las voces de Elena Morínez y Ezquiel Salman, y el director artístico del proyecto Alberto de Paz, que además es el pianista. Durante los 75 minutos que dura el espectáculo podremos escuchar una selección de auténticas joyas del teatro musical, con canciones ligadas a las emocionantes historias de sus personajes, y que han conseguido emocionarnos en la gran pantalla. Ahora suben al escenario en un elegante formato de concierto donde el público experimenta las emociones de una montaña rusa, con melodías que emocionan repletas de nostalgia y otras que harán vibrar al espectador. Partituras célebres como: “Cats”, “El Fantasma de la Ópera”, “West Side Story”, “El Rey León”, “Los Miserables”, y otras más, se darán cita en el escenario del Teatro Góngora este sábado a las 20,30 horas. El precio de las localidades son de 12 y 14 euros, quedando muy pocas disponibles.

'The Broadway Collection' es el espectáculo ideal en estas fechas para experimentar las emociones de los musicales que podemos encontrar en los teatros más importantes del mundo, como es el caso de la Gran Vía en Madrid.

LOS MUSICALES

Los musicales es una manera de arte escénico donde la acción se representa a través de canciones, cantadas y/o bailadas, y que combina la música, canciones, diálogo y baile, y se dan en escenarios de teatros tan importantes como los de West End de Londes, Broadway en Nueva York, o en otros como los de Australia, Canadá, Brasis, Argentina, México o Madrid. Si no has tenido la oportunidad de asistir a alguna de estas ciudades a ver un musical, no te pierdas este viernes en Córdoba 'The Broadway Collection'.