La tesis doctoral de Francisco Amaro elegida como la mejor del mundo en Medicina del Deporte

Aunque afincado en Granada, Fran Amaro-Gahete es de Fuente Obejuna y actualmente es profesor e investigador del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR)y ha ganado el premio a la mejor tesis del mundo en el ámbito de la Medicina del Deporte que otorga la British Journal of Sport Medicine, la revista científica más prestigiosa en esta área del conocimiento.

Tal y como viene siendo tradicional en los últimos 5 años, la revista “British Journal of Sport Medicine” (revista científica top 1 en el área de Ciencias del Deporte del JCR, con un factor de Impacto 12.68) había nominado a un total de 17 candidatos de distintas universidades del mundo con objeto de conceder el premio “BJSM PhD Academy Awards” a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la Medicina del Deporte. Se trata del premio internacional más prestigioso para tesis doctorales en el área.

Tras una votación ‘on line’, Francisco J. Amaro Gahete ha ganado este premio, convirtiéndose en el primer científico español que gana este prestigioso premio.

Su tesis doctoral se realizó bajo la dirección de los doctores Manuel J. Castillo y Ángel Gutiérrez del Departamento de Fisiología (Facultad de Medicina) de la UGR y del doctor Jonatan R. Ruiz del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR. La tesis doctoral, fruto de un trabajo en equipo del Grupo de Investigación EFFECTS-262 en la Facultad de Medicina, fue defendida en 2019 y cuenta con un total de 18 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Amaro realizó su tesis doctoral en el programa de Doctorado de Biomedicina de la Escuela Internacional de Posgrado en la UGR. Actualmente, se encuentra también adscrito a la Unidad Científica de Excelencia de Ejercicio, Nutrición y Salud (https://uceens.ugr.es) que coordina el profesor Jonatan R. Ruiz.

SOBRE LA TESIS

Latesis doctoral de Francisco Amaro lleva como título “Exercise training increases levels of the anti-ageing Klotho protein: health-related cardiometabolic implications. The FIT-AGEING randomized controlled trial” (‘El ejercicio físico aumenta los niveles de la proteína antienvejecimiento Klotho: implicaciones cardiometabólicas relacionadas con la salud. El estudio controlado aleatorizado FIT-AGEING’)

Los principales objetivos de su tesis doctoral fueron estudiar la asociación de los niveles plasmáticos de proteína Klotho con la condición física, el metabolismo energético y la salud cardiometabólica, y estudiar el efecto de diferentes programas de ejercicio físico sobre los niveles plasmáticos de proteína Klotho, condición física, el metabolismo energético y la salud cardiometabólica en adultos sedentarios de mediana edad.

Los resultados de esta tesis doctoral ponen de manifiesto que la proteína Klotho es un prometedor biomarcador de longevidad y salud cardiometabólica que puede ser modulado por el ejercicio físico. Además, se mostró que una intervención de ejercicio basada en las recomendaciones de actividad física propuestas por la Organización Mundial de la Salud mejora los niveles plasmáticos de proteína Klotho y otros marcadores de salud relacionados con el envejecimiento. Finalmente, se mostró que un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad combinado con electroestimulación global de cuerpo completo obtuvo resultados ligeramente mejores con menos de la mitad del volumen de entrenamiento. Dado que la mayoría de las personas en los países desarrollados no cumplen con las recomendaciones de actividad física, en gran parte por falta de tiempo, este tipo de entrenamiento podría ser un buen medio para ralentizar el proceso de envejecimiento y combatir la aparición de enfermedades cardiometabólicas.