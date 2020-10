Tanatorios de Córdoba rinde este jueves tributo a los difuntos y prepara un homenaje a los fallecidos

Tanatorios de Córdoba, en colaboración con la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), prepara un homenaje a las víctimas de la pandemia y a los fallecidos durante este año, a través del lenguaje simbólico de las flores y del llamamiento a un minuto de silencio con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.

TdCO, invita a "recordar a nuestros seres queridos con un homenaje y un último adiós a los fallecidos con el deseo de recordar su vida. Es un año especialmente sensible, perder a un ser querido nunca es fácil, pero este año ha sido muy doloroso ver cómo familias no han podido despedirse de su seres queridos y amigos como hubieran querido por motivo de la pandemia". Es por eso que "TdCO piensa que las palabras no son suficientes para expresarse, y por esa razón, recurre al lenguaje universal de las flores, íntimamente ligadas a su profesión y al adiós de los seres queridos, para decir mucho más que lo que se puede decir con palabras".

El crisantemo, que representa la eternidad, con el objetivo de honrar la memoria los fallecidos; el clavel, la amistad y el cariño sincero para con las familias y, la gerbera rosada, el agradecimiento a todos los profesionales por su compromiso diario.

Desde el sector funerario, mañana 12.000 profesionales en toda España homenajean a quién más se lo merecen, nuestros difuntos, familias y sin olvidarse también a los profesionales, que hacen posible la imprescindible labor social de la profesión.